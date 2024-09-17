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В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2024
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09:53 17.09.2024 (обновлено: 12:04 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rospotrebnadzor-1973110587.html
В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19
В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2024
В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19
Более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:53
2024-09-17T12:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
предвыборные дебаты харрис и трампа
анна попова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Во вторник состоялось селекторное совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья, территориальных органов и учреждений службы."По итогам 37 недели 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,4. Рост заболеваемости отмечен в 73 субъектах России, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.При этом за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2875 человек с коронавирусом, что на 9,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 48 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отмечается в сообщении. Выздоровело 24 503 человека - на 19,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 33 человека.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), предвыборные дебаты харрис и трампа, анна попова, распространение коронавируса, общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Анна Попова, Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество
В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

В РФ зарегистрировали свыше 32 тысяч случаев заболевания COVID-19 за неделю

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Во вторник состоялось селекторное совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья, территориальных органов и учреждений службы.
"По итогам 37 недели 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,4. Рост заболеваемости отмечен в 73 субъектах России, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.
При этом за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2875 человек с коронавирусом, что на 9,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 48 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отмечается в сообщении. Выздоровело 24 503 человека - на 19,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 33 человека.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Предвыборные дебаты Харрис и ТрампаАнна ПоповаРаспространение коронавирусаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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