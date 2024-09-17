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В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2024

В России зарегистрировали свыше 32 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:53

2024-09-17T09:53

2024-09-17T12:04

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

предвыборные дебаты харрис и трампа

анна попова

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Во вторник состоялось селекторное совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья, территориальных органов и учреждений службы."По итогам 37 недели 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,4. Рост заболеваемости отмечен в 73 субъектах России, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.При этом за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2875 человек с коронавирусом, что на 9,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 48 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отмечается в сообщении. Выздоровело 24 503 человека - на 19,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 33 человека.

https://ria.ru/20240917/gripp-1973108799.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), предвыборные дебаты харрис и трампа, анна попова, распространение коронавируса, общество, здоровье - общество