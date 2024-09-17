https://ria.ru/20240917/rebenok-1973102274.html

Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате

Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате - РИА Новости, 17.09.2024

Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате

Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:50

2024-09-17T08:50

2024-09-17T10:09

происшествия

уфа

toyota corolla

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УФА, 17 сен - РИА Новости. Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник на улице имени Баязита Бикбая. "Водитель 28 лет, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser допустил наезд на 9-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии с тяжелыми травмами госпитализирован", - говорится в сообщении. Уфимская Госавтоинспекция опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как внедорожник сбивает, а потом переезжает ребенка.

https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html

https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html

уфа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, toyota corolla