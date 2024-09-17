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Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате - РИА Новости, 17.09.2024
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08:50 17.09.2024 (обновлено: 10:09 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rebenok-1973102274.html
Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате
Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате - РИА Новости, 17.09.2024
Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате
Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:50
2024-09-17T10:09
происшествия
уфа
toyota corolla
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УФА, 17 сен - РИА Новости. Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник на улице имени Баязита Бикбая. "Водитель 28 лет, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser допустил наезд на 9-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии с тяжелыми травмами госпитализирован", - говорится в сообщении. Уфимская Госавтоинспекция опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как внедорожник сбивает, а потом переезжает ребенка.
https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html
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происшествия, уфа, toyota corolla
Происшествия, Уфа, Toyota Corolla
Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате

Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате, ребенок госпитализирован

© Госавтоинспекция Уфы/TelegramЖитель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате
Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Госавтоинспекция Уфы/Telegram
Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате
Читать ria.ru в
УФА, 17 сен - РИА Новости. Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник на улице имени Баязита Бикбая.
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"Водитель 28 лет, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser допустил наезд на 9-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии с тяжелыми травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уфимская Госавтоинспекция опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как внедорожник сбивает, а потом переезжает ребенка.
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