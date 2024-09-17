Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате
Уфимец на внедорожнике переехал мальчика на самокате, ребенок госпитализирован
© Госавтоинспекция Уфы/TelegramЖитель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате
Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате
УФА, 17 сен - РИА Новости. Житель Уфы за рулем внедорожника сбил и переехал мальчика на самокате, ребенок с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник на улице имени Баязита Бикбая.
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"Водитель 28 лет, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser допустил наезд на 9-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии с тяжелыми травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уфимская Госавтоинспекция опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как внедорожник сбивает, а потом переезжает ребенка.
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