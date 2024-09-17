https://ria.ru/20240917/razrabotchiki-1973215784.html
Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения
Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения - РИА Новости, 17.09.2024
Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения
Яндекс, Сбер и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения, говорится в результатах исследования центра... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:43
2024-09-17T16:43
2024-09-17T16:43
технологии
банки
россия
яндекс
сбер
т-банк (ао «тинькофф банк»)
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Яндекс, Сбер и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения, говорится в результатах исследования центра “Сильный ИИ в промышленности” ИТМО. В рамках исследования были изучены особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов российских бигтехов и университетов, а также открытых данных на GitHub и PyPI. Исследование разделили на две части. В первой авторы проанализировали, как используется опенсорс в России. Выяснилось, что почти все компании-разработчики открытых решений в Data/ML целятся не только на внутренний, но и на международный рынок. Пользователи, в свою очередь, также выбирают решения, исходя из их эффективности, а не принадлежности разработчика к конкретной стране. На основе мнения экспертов и открытых данных на GitHub и PyPI исследователи определили топ-5 проектов в разных категориях – ML и алгоритмы, математика, инфраструктура, визуализация BI, хранение данных и MLOps. В список лидеров вошли разработки как отечественных, так и международных компаний – например, CatBoost, LangChain, Spark, MetaBase, Numpy, ClickHouse и др. Во второй части исследования авторы определили лидеров среди российских компаний-разработчиков, опираясь на несколько критериев. По большинству показателей среди российских компаний лидерами стали Яндекс, Сбер и Т-Банк. В топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, "Авито", Evrone, МТС, Selectel и университеты, в том числе ИТМО.
https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, банки, россия, яндекс, сбер, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)
Технологии, Банки, Россия, Яндекс, Сбер, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Яндекс, Сбер и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения, говорится в результатах исследования центра “Сильный ИИ в промышленности” ИТМО.
В рамках исследования были изучены особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России.
Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов российских бигтехов и университетов, а также открытых данных на GitHub и PyPI.
Исследование разделили на две части. В первой авторы проанализировали, как используется опенсорс в России. Выяснилось, что почти все компании-разработчики открытых решений в Data/ML целятся не только на внутренний, но и на международный рынок. Пользователи, в свою очередь, также выбирают решения, исходя из их эффективности, а не принадлежности разработчика к конкретной стране.
На основе мнения экспертов и открытых данных на GitHub и PyPI исследователи определили топ-5 проектов в разных категориях – ML и алгоритмы, математика, инфраструктура, визуализация BI, хранение данных и MLOps. В список лидеров вошли разработки как отечественных, так и международных компаний – например, CatBoost, LangChain, Spark, MetaBase, Numpy, ClickHouse и др.
Во второй части исследования авторы определили лидеров среди российских компаний-разработчиков, опираясь на несколько критериев. По большинству показателей среди российских компаний лидерами стали Яндекс, Сбер и Т-Банк. В топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, "Авито
", Evrone, МТС
, Selectel и университеты, в том числе ИТМО.