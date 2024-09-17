https://ria.ru/20240917/razrabotchiki-1973215784.html

Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения

Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения - РИА Новости, 17.09.2024

Назван топ российских разработчиков открытого программного обеспечения

Яндекс, Сбер и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения, говорится в результатах исследования центра... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:43

2024-09-17T16:43

2024-09-17T16:43

технологии

банки

россия

яндекс

сбер

т-банк (ао «тинькофф банк»)

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Яндекс, Сбер и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения, говорится в результатах исследования центра “Сильный ИИ в промышленности” ИТМО. В рамках исследования были изучены особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов российских бигтехов и университетов, а также открытых данных на GitHub и PyPI. Исследование разделили на две части. В первой авторы проанализировали, как используется опенсорс в России. Выяснилось, что почти все компании-разработчики открытых решений в Data/ML целятся не только на внутренний, но и на международный рынок. Пользователи, в свою очередь, также выбирают решения, исходя из их эффективности, а не принадлежности разработчика к конкретной стране. На основе мнения экспертов и открытых данных на GitHub и PyPI исследователи определили топ-5 проектов в разных категориях – ML и алгоритмы, математика, инфраструктура, визуализация BI, хранение данных и MLOps. В список лидеров вошли разработки как отечественных, так и международных компаний – например, CatBoost, LangChain, Spark, MetaBase, Numpy, ClickHouse и др. Во второй части исследования авторы определили лидеров среди российских компаний-разработчиков, опираясь на несколько критериев. По большинству показателей среди российских компаний лидерами стали Яндекс, Сбер и Т-Банк. В топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, "Авито", Evrone, МТС, Selectel и университеты, в том числе ИТМО.

https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, банки, россия, яндекс, сбер, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)