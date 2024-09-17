https://ria.ru/20240917/rakety-1973230334.html
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью
Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:40
2024-09-17T17:40
2024-09-17T17:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред, о находке необходимо сообщить по телефону 112.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью
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