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Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 17.09.2024 (обновлено: 17:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rakety-1973230334.html
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью
Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:40
2024-09-17T17:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред, о находке необходимо сообщить по телефону 112.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью

Смирнов: силы ПВЛ сбили над территорией Курской области еще 3 украинские ракеты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
«
"Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред, о находке необходимо сообщить по телефону 112.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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