https://ria.ru/20240917/rakety-1973230334.html

Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью

Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024

Еще три украинские ракеты сбили над Курской областью

Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:40

2024-09-17T17:40

2024-09-17T17:42

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред, о находке необходимо сообщить по телефону 112.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, происшествия