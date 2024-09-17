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Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 17.09.2024 (обновлено: 14:35 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rakety-1973181022.html
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 17.09.2024
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты
Еще две украинские ракеты сбиты днем во вторник силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:30
2024-09-17T14:35
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты днем во вторник силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов."Еще две украинские ракеты сегодня днем сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты

Смирнов: силы ПВО сбили еще 2 украинские ракеты над территорией Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты днем во вторник силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.
«
"Еще две украинские ракеты сегодня днем сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алексей Смирнов (политик)
 
 
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