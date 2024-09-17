https://ria.ru/20240917/rakety-1973181022.html

Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты

Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 17.09.2024

Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты

Еще две украинские ракеты сбиты днем во вторник силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:30

2024-09-17T14:30

2024-09-17T14:35

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты днем во вторник силами ПВО в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов."Еще две украинские ракеты сегодня днем сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей смирнов (политик)