На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
Рада приняла в I чтении закон, позволяющий иностранцам становиться офицерами ВСУ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта, сообщили во вторник в партии "Слуга народа".
Кабинет министров Украины в начале сентября предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.
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"Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Госспецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины… Законопроект, в частности, позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Слуга народа".
По информации партии, также законопроект предполагает создание центра рекрутинга иностранцев и проведение мероприятий их специальной проверки.
Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 20 августа сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.