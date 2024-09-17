https://ria.ru/20240917/rada-1973199324.html

На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:37

2024-09-17T15:37

2024-09-17T15:38

в мире

украина

россия

ирина геращенко

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта, сообщили во вторник в партии "Слуга народа". Кабинет министров Украины в начале сентября предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке. "Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Госспецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины… Законопроект, в частности, позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Слуга народа". По информации партии, также законопроект предполагает создание центра рекрутинга иностранцев и проведение мероприятий их специальной проверки. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 20 августа сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973133342.html

https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины