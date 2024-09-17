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На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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15:37 17.09.2024 (обновлено: 15:38 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rada-1973199324.html
На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:37
2024-09-17T15:38
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта, сообщили во вторник в партии "Слуга народа". Кабинет министров Украины в начале сентября предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке. "Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Госспецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины… Законопроект, в частности, позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Слуга народа". По информации партии, также законопроект предполагает создание центра рекрутинга иностранцев и проведение мероприятий их специальной проверки. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 20 августа сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973133342.html
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в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ирина Геращенко, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

Рада приняла в I чтении закон, позволяющий иностранцам становиться офицерами ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта, сообщили во вторник в партии "Слуга народа".
Кабинет министров Украины в начале сентября предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.
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"Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Госспецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины… Законопроект, в частности, позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии "Слуга народа".
По информации партии, также законопроект предполагает создание центра рекрутинга иностранцев и проведение мероприятий их специальной проверки.
Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 20 августа сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
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В миреУкраинаРоссияИрина ГеращенкоМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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