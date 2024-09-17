https://ria.ru/20240917/pylesos-1973160654.html

Новый пылесос с вращающимися швабрами представили в Dreame

Новый пылесос с вращающимися швабрами представили в Dreame - РИА Новости, 17.09.2024

Новый пылесос с вращающимися швабрами представили в Dreame

В Dreame представили вертикальный пылесос R10 Pro Aqua (Р10 про аква), сочетающий в себе эффективность, универсальность и комфорт для новых стандартов домашней... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:59

2024-09-17T15:59

2024-09-17T15:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 сен - пресс-служба Dreame Technology. В Dreame представили вертикальный пылесос R10 Pro Aqua (Р10 про аква), сочетающий в себе эффективность, универсальность и комфорт для новых стандартов домашней уборки.Универсальная очисткаDreame R10 Pro Aqua обладает специальной щеткой spin mop (вращающаяся), которая отлично подходит для влажной уборки: насадка позволяет совмещать уборку пылесосом и мытье полов, что позволяет бороться со стойкими пятнами, с которыми не может справиться обычный пылесос: кухонный жир, следы домашних животных, пятна от кофе и чая.Дополнительно Dreame R10 Pro Aqua оснащен небольшой насадкой для чистки предметов мебели: диванов, кресел и подушек, а также щеткой для нескольких поверхностей, которая позволяет без труда очищать не только полы, но и ковры с высоким ворсом, не прилагая для этого особых усилий.Технология голубой светодиодной подсветки позволяет разглядеть не только тускло-освещенные участки, но и выявить незаметные загрязнения в труднодоступных местах для более тщательной уборки.Эффективная уборкаНовая усовершенствованная система очистки: многоконусная система фильтрации, которая с эффективностью 99,9% гарантирует чистый и свежий воздух в доме. Благодаря этой технологии пылесос удаляет не только видимый мусор, но и эффективно борется с пылью и мельчайшими частицами диаметром до 0,3 микрометра. Высокоскоростной бесщеточный двигатель, мощностью 150 аттоватт, обеспечивает более эффективную очистку с увеличением мощности, меньшим уровнем шума и длительным сроком службы. Все это позволяет беспрепятственно удалить грязь, мусор, волосы и другие загрязнения.Кроме того, Dreame R10 Pro Aqua оснащен аккумулятором емкостью 8 x 2500 ампер-час, который обеспечивает 90 минут беспроводной уборки, а взаимозаменяемые аккумуляторные блоки обеспечивают быструю и комфортную зарядку.Комфортное управлениеБлагодаря специальному светодиодному экрану вертикальный пылесос Dreame максимально прост в управлении: во время уборки можно сразу проверять заряд батареи и одним нажатием переключать режимы Eco (эко), Turbo (турбо) и Med (мед) между собой.Съемная конструкция насадок и валиков позволяет без труда снимать их, стирать и сушить для быстрого удаления загрязнений и неприятных запахов.Фильтр и пылесборник так же легко снимаются для очистки, облегчая обслуживание пылесоса.Благодаря сочетанию уникальных технических характеристик, легкому управлению и эргономичному дизайну Dreame R10 Pro Aqua станет незаменимым помощником в уборке по дому.Стоимость на сайте 32 990 рублей.Информация о продавце:ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 27 - ПОМ. LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD , erid: F7NfYUJCUneLuWYTsNUH

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы