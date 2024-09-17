https://ria.ru/20240917/putin-1973170560.html

Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием

Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием - РИА Новости, 17.09.2024

Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Донецкого республиканского краеведческого музея со столетием его образования, отметив, что экспозиция музея... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:48

2024-09-17T13:48

2024-09-17T13:49

россия

донбасс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Донецкого республиканского краеведческого музея со столетием его образования, отметив, что экспозиция музея рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что сейчас в состав музея также входят Военно-исторический музей Великой Отечественной войны, Музей трудовой доблести Донбасса, Великоанадольский музей леса. "У истоков создания музея стояли талантливые, образованные люди, понимающие важность широкого общественного просвещения. Благодаря их энергии, энтузиазму и подвижничеству были сформированы археологические, этнографические, нумизматические коллекции, собраны уникальные документы, редкие печатные издания, фотографии, образцы продукции местных промышленных предприятий", - говорится в поздравлении. Российский лидер подчеркнул, что экспозиция рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, о многих поколениях ваших земляков, которые своим созидательным трудом внесли значимый вклад в развитие региона и всей страны. "Важно, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, в стенах музея и его отделов, как и прежде, проводится научная, исследовательская работа, организуются интересные, содержательные выставки, лекции и экскурсии, воплощаются в жизнь востребованные информационные, творческие, патриотические проекты", - добавил президент. Путин также пожелал коллективу музея успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240701/dnrdetskiytsentr-1956626061.html

https://ria.ru/20240613/vystavka-1952726301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, владимир путин, общество