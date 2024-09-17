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Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием - РИА Новости, 17.09.2024
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13:48 17.09.2024 (обновлено: 13:49 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/putin-1973170560.html
Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием
Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием - РИА Новости, 17.09.2024
Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Донецкого республиканского краеведческого музея со столетием его образования, отметив, что экспозиция музея... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:48
2024-09-17T13:49
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донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Донецкого республиканского краеведческого музея со столетием его образования, отметив, что экспозиция музея рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что сейчас в состав музея также входят Военно-исторический музей Великой Отечественной войны, Музей трудовой доблести Донбасса, Великоанадольский музей леса. "У истоков создания музея стояли талантливые, образованные люди, понимающие важность широкого общественного просвещения. Благодаря их энергии, энтузиазму и подвижничеству были сформированы археологические, этнографические, нумизматические коллекции, собраны уникальные документы, редкие печатные издания, фотографии, образцы продукции местных промышленных предприятий", - говорится в поздравлении. Российский лидер подчеркнул, что экспозиция рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, о многих поколениях ваших земляков, которые своим созидательным трудом внесли значимый вклад в развитие региона и всей страны. "Важно, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, в стенах музея и его отделов, как и прежде, проводится научная, исследовательская работа, организуются интересные, содержательные выставки, лекции и экскурсии, воплощаются в жизнь востребованные информационные, творческие, патриотические проекты", - добавил президент. Путин также пожелал коллективу музея успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240701/dnrdetskiytsentr-1956626061.html
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россия, донбасс, владимир путин, общество
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Донецкий краеведческий музей со столетием

Путин: экспозиция Донецкого краеведческого музея передает связь с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Донецкого республиканского краеведческого музея со столетием его образования, отметив, что экспозиция музея рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что сейчас в состав музея также входят Военно-исторический музей Великой Отечественной войны, Музей трудовой доблести Донбасса, Великоанадольский музей леса.
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"У истоков создания музея стояли талантливые, образованные люди, понимающие важность широкого общественного просвещения. Благодаря их энергии, энтузиазму и подвижничеству были сформированы археологические, этнографические, нумизматические коллекции, собраны уникальные документы, редкие печатные издания, фотографии, образцы продукции местных промышленных предприятий", - говорится в поздравлении.
Российский лидер подчеркнул, что экспозиция рассказывает посетителям о героических страницах истории Донбасса, о его неразрывной связи с Россией, о многих поколениях ваших земляков, которые своим созидательным трудом внесли значимый вклад в развитие региона и всей страны.
"Важно, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, в стенах музея и его отделов, как и прежде, проводится научная, исследовательская работа, организуются интересные, содержательные выставки, лекции и экскурсии, воплощаются в жизнь востребованные информационные, творческие, патриотические проекты", - добавил президент.
Путин также пожелал коллективу музея успехов и всего самого доброго.
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