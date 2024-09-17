https://ria.ru/20240917/putin-1973165447.html

Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику

Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику - РИА Новости, 17.09.2024

Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сохранения сбалансированной бюджетной политики для достижения национальных целей развития России. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:36

2024-09-17T13:36

2024-09-17T13:46

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сохранения сбалансированной бюджетной политики для достижения национальных целей развития России."Добавлю отдельно: чтобы уверенно и последовательно достигать целей национального развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам

https://ria.ru/20240917/natsproekty-1973164534.html

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владимир путин, экономика, россия