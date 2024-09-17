https://ria.ru/20240917/putin-1973165447.html
Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику
Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику - РИА Новости, 17.09.2024
Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сохранения сбалансированной бюджетной политики для достижения национальных целей развития России. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:36
2024-09-17T13:36
2024-09-17T13:46
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сохранения сбалансированной бюджетной политики для достижения национальных целей развития России."Добавлю отдельно: чтобы уверенно и последовательно достигать целей национального развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал сохранить сбалансированную бюджетную политику
Путин: для достижения целей нацразвития надо сохранить баланс бюджетной политики