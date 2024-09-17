https://ria.ru/20240917/putin-1973164070.html

Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года

Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года - РИА Новости, 17.09.2024

Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года

Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить прикладные шаги по наполнению проекта бюджета на ближайшую... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:34

2024-09-17T13:34

2024-09-17T13:37

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить прикладные шаги по наполнению проекта бюджета на ближайшую трехлетку, ключевые статьи доходов и расходов."Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить конкретным прикладным шагам по наполнению проекта федерального бюджета, в том числе обсудим его ключевые статьи в доходной и расходной частях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240917/putin-1973165447.html

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россия, экономика, владимир путин