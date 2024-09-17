https://ria.ru/20240917/putin-1973164070.html
Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года
Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года - РИА Новости, 17.09.2024
Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года
Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить прикладные шаги по наполнению проекта бюджета на ближайшую... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:34
2024-09-17T13:34
2024-09-17T13:37
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить прикладные шаги по наполнению проекта бюджета на ближайшую трехлетку, ключевые статьи доходов и расходов."Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить конкретным прикладным шагам по наполнению проекта федерального бюджета, в том числе обсудим его ключевые статьи в доходной и расходной частях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240917/putin-1973165447.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин предложил обсудить ключевые статьи расходов на ближайшие три года
Путин предложил обсудить шаги по наполнению проекта бюджета на трехлетку