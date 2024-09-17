https://ria.ru/20240917/putin-1973163326.html
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 17.09.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:32
2024-09-17T13:32
2024-09-17T13:32
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-09-17T13:32
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PT2M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-09-17T13:32
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PT2M17S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.