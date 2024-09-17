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В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа - РИА Новости, 17.09.2024
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12:39 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа - РИА Новости, 17.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент РФ Владимир Путин, является личной, а... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:39
2024-09-17T12:39
россия
дмитрий песков
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент РФ Владимир Путин, является личной, а решение, ставить ли прививку, будет зависеть от рекомендации специалистов. "Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент вакцинироваться от гриппа.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Здоровье - Общество
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

Песков назвал информацию о прививке Путина от гриппа личной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент РФ Владимир Путин, является личной, а решение, ставить ли прививку, будет зависеть от рекомендации специалистов.
"Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент вакцинироваться от гриппа.
Градусник - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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