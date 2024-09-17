https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа - РИА Новости, 17.09.2024

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент РФ Владимир Путин, является личной, а... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:39

2024-09-17T12:39

2024-09-17T12:39

россия

дмитрий песков

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент РФ Владимир Путин, является личной, а решение, ставить ли прививку, будет зависеть от рекомендации специалистов. "Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент вакцинироваться от гриппа.

https://ria.ru/20240917/gripp-1973095417.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, здоровье - общество