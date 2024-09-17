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В Кремле прокомментировали встречу Путина с Поповой - РИА Новости, 17.09.2024
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12:33 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/putin-1973149126.html
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Поповой
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Поповой - РИА Новости, 17.09.2024
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Поповой
Тема возможных пандемий, которые могут появиться в будущем, не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с главой Роспотребнадзора Анной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:33
2024-09-17T12:33
здоровье - общество
россия
анна попова
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тема возможных пандемий, которые могут появиться в будущем, не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждала ли Попова с президентом тему возможных пандемий и эпидемий в обозримой перспективе. Встреча Поповой с Путиным состоялась в понедельник. Они обсудили разработку лаборатории на базе вертолета, уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам, а также почему вирусы стали быстрее размножаться.
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здоровье - общество, россия, анна попова, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Поповой

Песков: на встрече Путина и Поповой не обсуждалась тема возможных пандемий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тема возможных пандемий, которые могут появиться в будущем, не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждала ли Попова с президентом тему возможных пандемий и эпидемий в обозримой перспективе.
Встреча Поповой с Путиным состоялась в понедельник. Они обсудили разработку лаборатории на базе вертолета, уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам, а также почему вирусы стали быстрее размножаться.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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