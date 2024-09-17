https://ria.ru/20240917/proverka-1973255739.html

На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО

На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО - РИА Новости, 17.09.2024

На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по обращению матери погибшего участника СВО, которой администрация отказала в подключении ее частного дома к... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:06

2024-09-17T19:06

2024-09-17T19:06

происшествия

жкх

челябинская область

нязепетровский район

владимир бурматов

госдума рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области проводит проверку по обращению матери погибшего участника СВО, которой администрация отказала в подключении ее частного дома к центральному водопроводу, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. По данным первого зампредседателя комитета ГД по экологии Владимира Бурматова, к нему обратилась женщина, у которой на СВО погиб сын. Когда он ушел на спецоперацию, она добивалась от местных властей подключения ее дома к центральному водопроводу и ей пообещали в администрации подключить дом. Но, когда стало известно о гибели сына, чиновники сообщили ей, что "статус ее сына теперь другой, и он не несет для них никакой пользы", и в проведении водопровода отказали. "Прокуратура Нязепетровского района организовала проверку по публикации о нарушении прав местной жительницы – матери погибшего участника СВО. Женщина сообщила об отсутствии в ее частном доме центрального водоснабжения и непринятии мер к решению проблемы со стороны органов власти. Прокурор Нязепетровского района незамедлительно выехал по месту жительства заявительницы, пообщался с ней и начал проведение надзорных мероприятий", - говорится в сообщении. Результаты проверки и восстановление прав матери погибшего участника СВО находятся на контроле в прокуратуре Челябинской области.

https://ria.ru/20240823/delo-1968065677.html

челябинская область

нязепетровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, челябинская область, нязепетровский район, владимир бурматов, госдума рф