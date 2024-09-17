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На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО - РИА Новости, 17.09.2024
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19:06 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/proverka-1973255739.html
На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО
На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО - РИА Новости, 17.09.2024
На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО
Прокуратура Челябинской области проводит проверку по обращению матери погибшего участника СВО, которой администрация отказала в подключении ее частного дома к... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:06
2024-09-17T19:06
происшествия
жкх
челябинская область
нязепетровский район
владимир бурматов
госдума рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области проводит проверку по обращению матери погибшего участника СВО, которой администрация отказала в подключении ее частного дома к центральному водопроводу, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. По данным первого зампредседателя комитета ГД по экологии Владимира Бурматова, к нему обратилась женщина, у которой на СВО погиб сын. Когда он ушел на спецоперацию, она добивалась от местных властей подключения ее дома к центральному водопроводу и ей пообещали в администрации подключить дом. Но, когда стало известно о гибели сына, чиновники сообщили ей, что "статус ее сына теперь другой, и он не несет для них никакой пользы", и в проведении водопровода отказали. "Прокуратура Нязепетровского района организовала проверку по публикации о нарушении прав местной жительницы – матери погибшего участника СВО. Женщина сообщила об отсутствии в ее частном доме центрального водоснабжения и непринятии мер к решению проблемы со стороны органов власти. Прокурор Нязепетровского района незамедлительно выехал по месту жительства заявительницы, пообщался с ней и начал проведение надзорных мероприятий", - говорится в сообщении. Результаты проверки и восстановление прав матери погибшего участника СВО находятся на контроле в прокуратуре Челябинской области.
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происшествия, жкх, челябинская область, нязепетровский район, владимир бурматов, госдума рф
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Нязепетровский район, Владимир Бурматов, Госдума РФ
На Урале проверяют информацию о нарушении прав матери погибшего на СВО

Прокуратура на Урале проверит отказ подключить к воде дом матери погибшего бойца

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области проводит проверку по обращению матери погибшего участника СВО, которой администрация отказала в подключении ее частного дома к центральному водопроводу, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным первого зампредседателя комитета ГД по экологии Владимира Бурматова, к нему обратилась женщина, у которой на СВО погиб сын. Когда он ушел на спецоперацию, она добивалась от местных властей подключения ее дома к центральному водопроводу и ей пообещали в администрации подключить дом. Но, когда стало известно о гибели сына, чиновники сообщили ей, что "статус ее сына теперь другой, и он не несет для них никакой пользы", и в проведении водопровода отказали.
«
"Прокуратура Нязепетровского района организовала проверку по публикации о нарушении прав местной жительницы – матери погибшего участника СВО. Женщина сообщила об отсутствии в ее частном доме центрального водоснабжения и непринятии мер к решению проблемы со стороны органов власти. Прокурор Нязепетровского района незамедлительно выехал по месту жительства заявительницы, пообщался с ней и начал проведение надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
Результаты проверки и восстановление прав матери погибшего участника СВО находятся на контроле в прокуратуре Челябинской области.
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ПроисшествияЖКХЧелябинская областьНязепетровский районВладимир БурматовГосдума РФ
 
 
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