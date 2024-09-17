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СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 17.09.2024
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14:51 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/prestupleniya-1973186681.html
СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа
СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 17.09.2024
СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа
Следователи завели за восемь месяцев почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:51
2024-09-17T14:51
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи завели за восемь месяцев почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Как рассказали в СК, на совещании было отмечено, что сейчас на фоне наращивания производства современных вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. Подчеркивается, что в связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц. "В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (в аналогичном периоде прошлого года число возбужденных уголовных дел составляло 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях", - говорится в сообщении.
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россия, москва, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа

СК завел за 8 месяцев почти 500 дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения ГОЗ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи завели за восемь месяцев почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа.
Как рассказали в СК, на совещании было отмечено, что сейчас на фоне наращивания производства современных вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. Подчеркивается, что в связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц.
«
"В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (в аналогичном периоде прошлого года число возбужденных уголовных дел составляло 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях", - говорится в сообщении.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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