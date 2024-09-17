https://ria.ru/20240917/prestupleniya-1973186681.html

СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа

СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 17.09.2024

СК назвал число преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа

Следователи завели за восемь месяцев почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:51

2024-09-17T14:51

2024-09-17T14:51

россия

москва

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи завели за восемь месяцев почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Как рассказали в СК, на совещании было отмечено, что сейчас на фоне наращивания производства современных вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. Подчеркивается, что в связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц. "В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (в аналогичном периоде прошлого года число возбужденных уголовных дел составляло 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

россия, москва, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)