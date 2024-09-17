https://ria.ru/20240917/pozhary-1973288837.html

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:27

2024-09-17T22:27

2024-09-17T23:33

луганская народная республика

происшествия

в мире

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя администрации главы региона Алексея Самойлова."Режим чрезвычайной ситуации введен на территории республики. Пожары охватили семь округов региона, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов", — говорится в публикации.Уточняется, что борьбу со стихией замедляет сильный ветер — сегодня его порывы достигают 30 метров в секунду. В администрацию главы ЛНР отчеты поступают каждый час, спасатели работают без перерывов. Кроме того, продолжают действовать наблюдательные пункты. В пострадавших от пожара округах также работают группы миграционной службы. Сотрудники принимают документы и решают вопросы с социальной поддержкой. Руководитель администрации главы ЛНР отметил, что эта работа проходит в круглосуточном режиме при взаимодействии с Министерством внутренних дел."Уже эвакуируют жителей Антрацитовского и Станично-Луганского округов. В пунктах временного размещения находятся около 30 жителей. Помогают и другие регионы страны. Уже прибыли сводные отряды из пяти субъектов России. Ожидают еще три группы", — уточняется в заявлении.Как сообщили ранее во вторник в МЧС, огонь в ЛНР бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути все, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". По данным ведомства, за последние сутки зафиксировали более 80 пожаров.В республику прибыл отряд МЧС из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.

https://ria.ru/20240917/lnr-1973282734.html

https://ria.ru/20240917/lnr-1973216863.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, происшествия, в мире, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия