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В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
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22:27 17.09.2024 (обновлено: 23:33 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pozhary-1973288837.html
В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров
В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:27
2024-09-17T23:33
луганская народная республика
происшествия
в мире
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя администрации главы региона Алексея Самойлова.&quot;Режим чрезвычайной ситуации введен на территории республики. Пожары охватили семь округов региона, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что борьбу со стихией замедляет сильный ветер — сегодня его порывы достигают 30 метров в секунду. В администрацию главы ЛНР отчеты поступают каждый час, спасатели работают без перерывов. Кроме того, продолжают действовать наблюдательные пункты. В пострадавших от пожара округах также работают группы миграционной службы. Сотрудники принимают документы и решают вопросы с социальной поддержкой. Руководитель администрации главы ЛНР отметил, что эта работа проходит в круглосуточном режиме при взаимодействии с Министерством внутренних дел.&quot;Уже эвакуируют жителей Антрацитовского и Станично-Луганского округов. В пунктах временного размещения находятся около 30 жителей. Помогают и другие регионы страны. Уже прибыли сводные отряды из пяти субъектов России. Ожидают еще три группы&quot;, — уточняется в заявлении.Как сообщили ранее во вторник в МЧС, огонь в ЛНР бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути все, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". По данным ведомства, за последние сутки зафиксировали более 80 пожаров.В республику прибыл отряд МЧС из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
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луганская народная республика, происшествия, в мире, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Луганская Народная Республика, Происшествия, В мире, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

Режим ЧС регионального уровня ввели из-за пожаров на территории ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
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ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя администрации главы региона Алексея Самойлова.
«

"Режим чрезвычайной ситуации введен на территории республики. Пожары охватили семь округов региона, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов", — говорится в публикации.

Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки
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Уточняется, что борьбу со стихией замедляет сильный ветер — сегодня его порывы достигают 30 метров в секунду. В администрацию главы ЛНР отчеты поступают каждый час, спасатели работают без перерывов. Кроме того, продолжают действовать наблюдательные пункты.
В пострадавших от пожара округах также работают группы миграционной службы. Сотрудники принимают документы и решают вопросы с социальной поддержкой. Руководитель администрации главы ЛНР отметил, что эта работа проходит в круглосуточном режиме при взаимодействии с Министерством внутренних дел.
«

"Уже эвакуируют жителей Антрацитовского и Станично-Луганского округов. В пунктах временного размещения находятся около 30 жителей. Помогают и другие регионы страны. Уже прибыли сводные отряды из пяти субъектов России. Ожидают еще три группы", — уточняется в заявлении.

Как сообщили ранее во вторник в МЧС, огонь в ЛНР бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути все, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". По данным ведомства, за последние сутки зафиксировали более 80 пожаров.
В республику прибыл отряд МЧС из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
Вчера, 16:52
 
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