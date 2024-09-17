В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров
Режим ЧС регионального уровня ввели из-за пожаров на территории ЛНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя администрации главы региона Алексея Самойлова.
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"Режим чрезвычайной ситуации введен на территории республики. Пожары охватили семь округов региона, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов", — говорится в публикации.
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Уточняется, что борьбу со стихией замедляет сильный ветер — сегодня его порывы достигают 30 метров в секунду. В администрацию главы ЛНР отчеты поступают каждый час, спасатели работают без перерывов. Кроме того, продолжают действовать наблюдательные пункты.
В пострадавших от пожара округах также работают группы миграционной службы. Сотрудники принимают документы и решают вопросы с социальной поддержкой. Руководитель администрации главы ЛНР отметил, что эта работа проходит в круглосуточном режиме при взаимодействии с Министерством внутренних дел.
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"Уже эвакуируют жителей Антрацитовского и Станично-Луганского округов. В пунктах временного размещения находятся около 30 жителей. Помогают и другие регионы страны. Уже прибыли сводные отряды из пяти субъектов России. Ожидают еще три группы", — уточняется в заявлении.
Как сообщили ранее во вторник в МЧС, огонь в ЛНР бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути все, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". По данным ведомства, за последние сутки зафиксировали более 80 пожаров.
В республику прибыл отряд МЧС из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
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