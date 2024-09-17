https://ria.ru/20240917/pozhary-1973132436.html
В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания
В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания - РИА Новости, 17.09.2024
В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания
Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:42
2024-09-17T11:42
2024-09-17T11:42
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. В понедельник ГУМЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный, пятый уровень пожароопасности. "Спасатели МЧС России всю ночь боролись с масштабным пожаром в Станично-Луганском районе, отбивая жилые дома от стихийного огня... Ликвидация 15 очагов возгорания продолжается", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что напряженная обстановка остается в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципальных округах. Всего к тушению пожаров в ЛНР привлечена группировка спасателей порядка 350 человек и 72 единицы техники.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973075323.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания
Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В понедельник ГУМЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный, пятый уровень пожароопасности.
"Спасатели МЧС России всю ночь боролись с масштабным пожаром в Станично-Луганском районе, отбивая жилые дома от стихийного огня... Ликвидация 15 очагов возгорания продолжается", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что напряженная обстановка остается в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципальных округах. Всего к тушению пожаров в ЛНР привлечена группировка спасателей порядка 350 человек и 72 единицы техники.