https://ria.ru/20240917/pozhary-1973132436.html

В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания

В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания - РИА Новости, 17.09.2024

В ЛНР ликвидируют 15 очагов возгорания

Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:42

2024-09-17T11:42

2024-09-17T11:42

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спасатели продолжают ликвидировать 15 очагов возгорания в ЛНР, где наблюдается сложная пожароопасная обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. В понедельник ГУМЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный, пятый уровень пожароопасности. "Спасатели МЧС России всю ночь боролись с масштабным пожаром в Станично-Луганском районе, отбивая жилые дома от стихийного огня... Ликвидация 15 очагов возгорания продолжается", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что напряженная обстановка остается в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципальных округах. Всего к тушению пожаров в ЛНР привлечена группировка спасателей порядка 350 человек и 72 единицы техники.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1973075323.html

https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)