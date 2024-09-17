https://ria.ru/20240917/pozhar-1973295893.html

В Ярославле локализовали пожар на складе

В Ярославле локализовали пожар на складе - РИА Новости, 17.09.2024

В Ярославле локализовали пожар на складе

Пожар в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:43

2024-09-17T23:43

2024-09-17T23:48

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. Ранее, вечером вторника, в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что на улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ. Дым от пожара был виден издалека. Живущие поблизости ярославцы жаловались в соцсетях на едкий запах. "Пожар локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что до сих пор нельзя сказать точно о том, в каком качестве использовалось здание. Согласно новому предположению, там располагалась станция техобслуживания, рассказал собеседник. "Но это все пока предварительно. Донесения по пожару нет, а район по связи тяжелый, то есть информация проходит медленно", - сказал представитель ведомства. Собеседник также подчеркнул, что сведений о пострадавших при пожаре не имеется.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972844180.html

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ярославль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль