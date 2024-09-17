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В Ярославле локализовали пожар на складе - РИА Новости, 17.09.2024
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23:43 17.09.2024 (обновлено: 23:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973295893.html
В Ярославле локализовали пожар на складе
В Ярославле локализовали пожар на складе - РИА Новости, 17.09.2024
В Ярославле локализовали пожар на складе
Пожар в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:43
2024-09-17T23:48
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. Ранее, вечером вторника, в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что на улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ. Дым от пожара был виден издалека. Живущие поблизости ярославцы жаловались в соцсетях на едкий запах. "Пожар локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что до сих пор нельзя сказать точно о том, в каком качестве использовалось здание. Согласно новому предположению, там располагалась станция техобслуживания, рассказал собеседник. "Но это все пока предварительно. Донесения по пожару нет, а район по связи тяжелый, то есть информация проходит медленно", - сказал представитель ведомства. Собеседник также подчеркнул, что сведений о пострадавших при пожаре не имеется.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972844180.html
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле локализовали пожар на складе

В Ярославской области локализовали пожар в здании площадью 450 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
Ранее, вечером вторника, в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что на улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ.
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Дым от пожара был виден издалека. Живущие поблизости ярославцы жаловались в соцсетях на едкий запах.
«
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что до сих пор нельзя сказать точно о том, в каком качестве использовалось здание. Согласно новому предположению, там располагалась станция техобслуживания, рассказал собеседник.
"Но это все пока предварительно. Донесения по пожару нет, а район по связи тяжелый, то есть информация проходит медленно", - сказал представитель ведомства.
Собеседник также подчеркнул, что сведений о пострадавших при пожаре не имеется.
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