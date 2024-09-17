https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html
В воронежском селе Ямное потушили пожар
В воронежском селе Ямное потушили пожар - РИА Новости, 17.09.2024
В воронежском селе Ямное потушили пожар
Пожар в селе Ямное Воронежской области ликвидирован на площади в 10 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:36
2024-09-17T19:36
2024-09-17T19:39
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пожар в селе Ямное Воронежской области ликвидирован на площади в 10 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о возгорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесло на площадь порядка 2 гектаров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади порядка 10 гектаров."Пожар ликвидирован в 19.17 на площади порядка 10 гектаров", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах.Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973101735.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор)
В воронежском селе Ямное потушили пожар
МЧС: пожар в селе Ямное Воронежской области на площади десять гектаров потушили