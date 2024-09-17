https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html

В воронежском селе Ямное потушили пожар

В воронежском селе Ямное потушили пожар - РИА Новости, 17.09.2024

В воронежском селе Ямное потушили пожар

Пожар в селе Ямное Воронежской области ликвидирован на площади в 10 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:36

2024-09-17T19:36

2024-09-17T19:39

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973246090_1:0:1107:622_1920x0_80_0_0_ae7637a20e8f8de0496b2dcd8226af93.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пожар в селе Ямное Воронежской области ликвидирован на площади в 10 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о возгорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесло на площадь порядка 2 гектаров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади порядка 10 гектаров."Пожар ликвидирован в 19.17 на площади порядка 10 гектаров", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах.Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973101735.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)