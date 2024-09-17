https://ria.ru/20240917/pozhar-1973234475.html

В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное

В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное - РИА Новости, 17.09.2024

В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное

Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:52

2024-09-17T17:52

2024-09-17T18:35

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о загорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесено на площадь порядка 2 гектаров. "В 17.23 пожар в Ямном локализован на площади порядка 10 гектаров. Пожарные подразделения не допустили перехода огня на объекты инфраструктуры и жилые постройки, информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Сообщается, что к тушению привлечено 86 человек и 30 единиц техники. Работает вертолет МЧС России. Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах. Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html

https://ria.ru/20240917/lugansk-1973117659.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)