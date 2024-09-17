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В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное - РИА Новости, 17.09.2024
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17:52 17.09.2024 (обновлено: 18:35 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973234475.html
В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное
В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное - РИА Новости, 17.09.2024
В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное
Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:52
2024-09-17T18:35
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о загорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесено на площадь порядка 2 гектаров. "В 17.23 пожар в Ямном локализован на площади порядка 10 гектаров. Пожарные подразделения не допустили перехода огня на объекты инфраструктуры и жилые постройки, информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Сообщается, что к тушению привлечено 86 человек и 30 единиц техники. Работает вертолет МЧС России. Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах. Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное

МЧС: пожар в воронежском селе Ямное локализовали на площади десяти гектаров

© МЧС Воронежской области/TelegramЛиквидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области. 17 сентября 2024
Ликвидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Ликвидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области. 17 сентября 2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о загорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесено на площадь порядка 2 гектаров.
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"В 17.23 пожар в Ямном локализован на площади порядка 10 гектаров. Пожарные подразделения не допустили перехода огня на объекты инфраструктуры и жилые постройки, информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению привлечено 86 человек и 30 единиц техники. Работает вертолет МЧС России.
Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах.
Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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