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В Воронежской области загорелась сухая растительность
В Воронежской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 17.09.2024
В Воронежской области загорелась сухая растительность
Трава и валежник горят на площади 2 гектара в селе Ямное в Воронежской области, к вылету для тушения готовится вертолет МЧС России Ми-8, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:34
2024-09-17T15:34
2024-09-17T15:45
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Трава и валежник горят на площади 2 гектара в селе Ямное в Воронежской области, к вылету для тушения готовится вертолет МЧС России Ми-8, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале."В 15.00 поступило сообщение о загорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесено на площадь порядка 2 гектаров. К вылету готовится вертолет МЧС России Ми-8", - информирует ГУ МЧС.Отмечается, что к тушению привлечено восемь расчетов, подвоз воды осуществляется силами комбината благоустройства.Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах.Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области загорелась сухая растительность
МЧС: трава и валежник горят на площади двух гектаров в селе Ямное под Воронежем