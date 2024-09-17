https://ria.ru/20240917/pozhar-1973193258.html

В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар

В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 17.09.2024

В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области, горевший на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:14

2024-09-17T15:14

2024-09-17T15:24

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области, горевший на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."По Донецку 15.00 мск локализация", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на улице Тракторной 10 в городе Донецке Ростовской области в 11.10 мск загорелась трава, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Затем поступила информация, что пламя перекинулось также на бесхозное строение. Вместе с тем уточнялось, что угрозы самому населенному пункту нет.В тушении огня задействовано 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html

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ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)