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В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 17.09.2024
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15:14 17.09.2024 (обновлено: 15:24 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973193258.html
В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар
В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 17.09.2024
В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области, горевший на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:14
2024-09-17T15:24
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области, горевший на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."По Донецку 15.00 мск локализация", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на улице Тракторной 10 в городе Донецке Ростовской области в 11.10 мск загорелась трава, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Затем поступила информация, что пламя перекинулось также на бесхозное строение. Вместе с тем уточнялось, что угрозы самому населенному пункту нет.В тушении огня задействовано 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар

В ростовском городе Донецке локализовали ландшафтный пожар на 800 квадратах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области, горевший на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"По Донецку 15.00 мск локализация", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что на улице Тракторной 10 в городе Донецке Ростовской области в 11.10 мск загорелась трава, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Затем поступила информация, что пламя перекинулось также на бесхозное строение. Вместе с тем уточнялось, что угрозы самому населенному пункту нет.
В тушении огня задействовано 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
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