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В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов - РИА Новости, 17.09.2024
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13:17 17.09.2024 (обновлено: 13:24 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html
В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов
В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов - РИА Новости, 17.09.2024
В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов
Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, угрозы населенному пункту нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:17
2024-09-17T13:24
происшествия
донецк
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, угрозы населенному пункту нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."Город Донецк, улица Тракторная 10, 11:10 мск… трава (горит на) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пламя перекинулось также на бесхозное строение, однако угрозы самому населенному пункту нет. В тушении огня задействованы 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
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происшествия, донецк, ростовская область
Происшествия, Донецк, Ростовская область
В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов

ГУМЧС: в Ростовской области горит трава, угрозы населенному пункту нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, угрозы населенному пункту нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Город Донецк, улица Тракторная 10, 11:10 мск… трава (горит на) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пламя перекинулось также на бесхозное строение, однако угрозы самому населенному пункту нет. В тушении огня задействованы 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
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ПроисшествияДонецкРостовская область
 
 
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