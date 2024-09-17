https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html

В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов

В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов - РИА Новости, 17.09.2024

В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов

Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, угрозы населенному пункту нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:24

происшествия

донецк

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в городе Донецке в Ростовской области тушат на площади 800 квадратных метров, угрозы населенному пункту нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."Город Донецк, улица Тракторная 10, 11:10 мск… трава (горит на) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пламя перекинулось также на бесхозное строение, однако угрозы самому населенному пункту нет. В тушении огня задействованы 12 единиц техники и три автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972826820.html

донецк

ростовская область

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происшествия, донецк, ростовская область