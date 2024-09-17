https://ria.ru/20240917/pozhar-1973101735.html

В России за сутки потушили 55 природных пожаров

В России за сутки потушили 55 природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024

В России за сутки потушили 55 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 55 природных пожаров на площади 13 641 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:47

2024-09-17T08:47

2024-09-17T08:47

происшествия

забайкальский край

россия

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968145884_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6649d17606d7236916a8cb7283cac58c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 55 природных пожаров на площади 13 641 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16 сентября 2024 года, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади пройденной огнем 13 641 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 41 лесной пожар на площади 88 657 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 16 пожаров на 86 601 гектарах.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край, россия, природные пожары в россии