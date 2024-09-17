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В России за сутки потушили 55 природных пожаров
В России за сутки потушили 55 природных пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
В России за сутки потушили 55 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 55 природных пожаров на площади 13 641 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:47
2024-09-17T08:47
2024-09-17T08:47
происшествия
забайкальский край
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 55 природных пожаров на площади 13 641 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16 сентября 2024 года, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади пройденной огнем 13 641 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 41 лесной пожар на площади 88 657 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 16 пожаров на 86 601 гектарах.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 55 природных пожаров
В России за сутки потушили 55 природных пожаров на площади 13 641 гектаров