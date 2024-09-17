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В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок - РИА Новости, 17.09.2024
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01:17 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html
В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок
В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок - РИА Новости, 17.09.2024
В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок
Семилетний мальчик погиб в результате пожара в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в новой Москве, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T01:17
2024-09-17T01:17
россия
москва
новомосковский административный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб в результате пожара в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в новой Москве, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее в ведомстве информировали, что в результате пожара в двухэтажном частном доме пострадал мужчина, он сообщал о том, что в доме находился семилетний ребенок. Пожар потушен на 110 квадратных метрах, на месте работали 37 специалистов и девять единиц техники. "Сотрудники МЧС России обнаружили тело семилетнего мальчика. Обстоятельства и причину пожара выяснят дознаватели ведомства", - говорится в сообщении. Столичная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие решения о возбуждении уголовного дела контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973077120.html
россия
москва
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россия, москва, новомосковский административный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок

При пожаре в двухэтажном доме в СНТ в новой Москве погиб семилетний мальчик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб в результате пожара в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в новой Москве, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее в ведомстве информировали, что в результате пожара в двухэтажном частном доме пострадал мужчина, он сообщал о том, что в доме находился семилетний ребенок. Пожар потушен на 110 квадратных метрах, на месте работали 37 специалистов и девять единиц техники.
"Сотрудники МЧС России обнаружили тело семилетнего мальчика. Обстоятельства и причину пожара выяснят дознаватели ведомства", - говорится в сообщении.
Столичная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие решения о возбуждении уголовного дела контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
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РоссияМоскваНовомосковский административный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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