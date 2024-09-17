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Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с лихорадкой Западного Нила
Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 17.09.2024
Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с лихорадкой Западного Нила
Ситуация с лихорадкой Западного Нила в России стабильная, значимых признаков ее осложнения не отмечается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:32
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с лихорадкой Западного Нила в России стабильная, значимых признаков ее осложнения не отмечается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день ситуация в России по лихорадке Западного Нила стабильная, мы не видим значимых признаков ее осложнения", - сказала Попова. Она отметила, что рост цифр по заболеваемости может быть связан с улучшением диагностики и разработкой эффективной тест-системы, поэтому в данном случае – это хороший показатель. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240917/gripp-1973108799.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с лихорадкой Западного Нила
Попова: ситуация с лихорадкой в России Западного Нила стабильная