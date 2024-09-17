https://ria.ru/20240917/popova-1973120376.html

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области на сегодняшний день стабильная, в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:39

2024-09-17T10:39

2024-09-17T10:39

безопасность

россия

курская область

брянская область

анна попова

владимир путин

валерий герасимов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области на сегодняшний день стабильная, в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Курская область – точка пристального мониторинга и внимания с нашей стороны. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация там стабильная", - сказала Попова. Она отметила, что в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, а также лабораторное подразделение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973096247.html

https://ria.ru/20240826/voda-1968562730.html

россия

курская область

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, брянская область, анна попова, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины