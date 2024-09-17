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Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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10:39 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/popova-1973120376.html
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области на сегодняшний день стабильная, в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:39
2024-09-17T10:39
безопасность
россия
курская область
брянская область
анна попова
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области на сегодняшний день стабильная, в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Курская область – точка пристального мониторинга и внимания с нашей стороны. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация там стабильная", - сказала Попова. Она отметила, что в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, а также лабораторное подразделение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973096247.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, анна попова, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Анна Попова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Курской области

Попова: санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области стабильная

© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Курской области на сегодняшний день стабильная, в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Курская область – точка пристального мониторинга и внимания с нашей стороны. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация там стабильная", - сказала Попова.
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Она отметила, что в регионе усилен контроль, в том числе за водой и продуктами питания, а также лабораторное подразделение.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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БезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАнна ПоповаВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы Украины
 
 
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