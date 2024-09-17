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Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО - РИА Новости, 17.09.2024
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Надежные люди
 
17:29 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html
Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО
Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО - РИА Новости, 17.09.2024
Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО
Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:29
2024-09-17T17:29
надежные люди
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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе муниципального унитарного предприятия Сочи "Водоканал". Сотрудники горводоканала активно участвуют в сборе гуманитарного груза. Так, накануне было собрано 1,5 тонны гумпомощи с продуктами длительного хранения. "Сочинский водоканал передал на передовую специальной военной операции (СВО) 3,5 км водопроводных труб небольшого диаметра. Они необходимы военным для организации необходимых условий жизни, в том числе получения чистой питьевой воды без риска для жизни, а также эффективного выполнения служебно-боевых задач на линии боевого соприкосновения", - говорится в Telegram-канале коммунального предприятия. Как отметил РИА Новости директор "Водоканала" Сочи Денис Юрковский, помощь всегда должна оказываться людям, проживающим непростые дни. "Перед всеми нами стоит задача поддерживать тех, кто на передовой, делать это всеми силами и всевозможными средствами. Гуманитарные грузы по их потребностям и для их нужд – это лишь малая часть, что мы можем сделать для всеобщей победы. И пусть когда он поступает в места назначения, ребята чувствуют, что их помнят, любят и ждут дома", - сказал Юрковский.
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сочи, сво
Надежные люди, Сочи, СВО

Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО

© Водоканал Сочи/TelegramВодопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции
Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Водоканал Сочи/Telegram
Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе муниципального унитарного предприятия Сочи "Водоканал".
Сотрудники горводоканала активно участвуют в сборе гуманитарного груза. Так, накануне было собрано 1,5 тонны гумпомощи с продуктами длительного хранения.
"Сочинский водоканал передал на передовую специальной военной операции (СВО) 3,5 км водопроводных труб небольшого диаметра. Они необходимы военным для организации необходимых условий жизни, в том числе получения чистой питьевой воды без риска для жизни, а также эффективного выполнения служебно-боевых задач на линии боевого соприкосновения", - говорится в Telegram-канале коммунального предприятия.
Как отметил РИА Новости директор "Водоканала" Сочи Денис Юрковский, помощь всегда должна оказываться людям, проживающим непростые дни. "Перед всеми нами стоит задача поддерживать тех, кто на передовой, делать это всеми силами и всевозможными средствами. Гуманитарные грузы по их потребностям и для их нужд – это лишь малая часть, что мы можем сделать для всеобщей победы. И пусть когда он поступает в места назначения, ребята чувствуют, что их помнят, любят и ждут дома", - сказал Юрковский.
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Надежные людиСочиСВО
 
 
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