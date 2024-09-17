https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html

Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО

Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО - РИА Новости, 17.09.2024

Сочинский водоканал передал 3,5 км водопроводных труб в зону СВО

Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:29

2024-09-17T17:29

2024-09-17T17:29

надежные люди

сочи

сво

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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе муниципального унитарного предприятия Сочи "Водоканал". Сотрудники горводоканала активно участвуют в сборе гуманитарного груза. Так, накануне было собрано 1,5 тонны гумпомощи с продуктами длительного хранения. "Сочинский водоканал передал на передовую специальной военной операции (СВО) 3,5 км водопроводных труб небольшого диаметра. Они необходимы военным для организации необходимых условий жизни, в том числе получения чистой питьевой воды без риска для жизни, а также эффективного выполнения служебно-боевых задач на линии боевого соприкосновения", - говорится в Telegram-канале коммунального предприятия. Как отметил РИА Новости директор "Водоканала" Сочи Денис Юрковский, помощь всегда должна оказываться людям, проживающим непростые дни. "Перед всеми нами стоит задача поддерживать тех, кто на передовой, делать это всеми силами и всевозможными средствами. Гуманитарные грузы по их потребностям и для их нужд – это лишь малая часть, что мы можем сделать для всеобщей победы. И пусть когда он поступает в места назначения, ребята чувствуют, что их помнят, любят и ждут дома", - сказал Юрковский.

https://ria.ru/20240916/pomosch-1973032044.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, сво