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Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника - РИА Новости, 17.09.2024
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Надежные люди
 
10:57 17.09.2024
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Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника
Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника - РИА Новости, 17.09.2024
Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника
Школьники из поселка Глазуновка Орловской области помогли набрать из источника Казанской Иконы Божией матери 17 тысяч литров питьевой воды, которую отправили... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:57
2024-09-17T10:57
надежные люди
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Школьники из поселка Глазуновка Орловской области помогли набрать из источника Казанской Иконы Божией матери 17 тысяч литров питьевой воды, которую отправили бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области вместе с Глазуновскими партнерами и детьми средней общеобразовательной Глазуновской школы наполнили и передали на фронт "Камаз" с водой для наших добровольцев в зону проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении. Как отмечается, 17 тысяч литров воды из источника Казанской Иконы Божией матери отправились на харьковское направление СВО. "Жители с детьми отправили уже 14 грузовых автомобилей, а это свыше 300 тысяч литров питьевой воды. Предприниматели помогают с самого начала СВО. Александр Серегин и Геннадий Астахов отправили уже более 1500 печек, 250 грузовиков разных овощей и свыше 150 "Камазов" дров", – поделился руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
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Надежные люди, Орловская область, СВО

Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника

© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиОрловские школьники набрали из источника 17 тысяч литров воды, которые региональный Народный фронт отправил бойцам СВО
Орловские школьники набрали из источника 17 тысяч литров воды, которые региональный Народный фронт отправил бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Школьники из поселка Глазуновка Орловской области помогли набрать из источника Казанской Иконы Божией матери 17 тысяч литров питьевой воды, которую отправили бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Народный фронт Орловской области вместе с Глазуновскими партнерами и детьми средней общеобразовательной Глазуновской школы наполнили и передали на фронт "Камаз" с водой для наших добровольцев в зону проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Как отмечается, 17 тысяч литров воды из источника Казанской Иконы Божией матери отправились на харьковское направление СВО.
"Жители с детьми отправили уже 14 грузовых автомобилей, а это свыше 300 тысяч литров питьевой воды. Предприниматели помогают с самого начала СВО. Александр Серегин и Геннадий Астахов отправили уже более 1500 печек, 250 грузовиков разных овощей и свыше 150 "Камазов" дров", – поделился руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
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