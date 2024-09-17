https://ria.ru/20240917/pomosch-1973125267.html

Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника

Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника - РИА Новости, 17.09.2024

Школьники набрали для бойцов СВО 17 тысяч литров воды из источника

Школьники из поселка Глазуновка Орловской области помогли набрать из источника Казанской Иконы Божией матери 17 тысяч литров питьевой воды, которую отправили... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:57

2024-09-17T10:57

2024-09-17T10:57

надежные люди

орловская область

сво

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Школьники из поселка Глазуновка Орловской области помогли набрать из источника Казанской Иконы Божией матери 17 тысяч литров питьевой воды, которую отправили бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области вместе с Глазуновскими партнерами и детьми средней общеобразовательной Глазуновской школы наполнили и передали на фронт "Камаз" с водой для наших добровольцев в зону проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении. Как отмечается, 17 тысяч литров воды из источника Казанской Иконы Божией матери отправились на харьковское направление СВО. "Жители с детьми отправили уже 14 грузовых автомобилей, а это свыше 300 тысяч литров питьевой воды. Предприниматели помогают с самого начала СВО. Александр Серегин и Геннадий Астахов отправили уже более 1500 печек, 250 грузовиков разных овощей и свыше 150 "Камазов" дров", – поделился руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.

https://ria.ru/20240916/pomosch-1972952141.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво