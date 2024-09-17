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СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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11:45 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973133342.html
СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ
СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ
Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:45
2024-09-17T11:45
в мире
сша
украина
афганистан
дональд трамп
вооруженные силы украины
фбр
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали его невменяемым, пишет издание New York Post со ссылкой на иностранных наемников. "Он был больным идиотом, но никого это не удивило. Иногда появляются такие люди, которые отчаянно хотят помочь и стать важными. И он был одним из таких, просто более невменяемым", - сказал наемник из США на службе ВСУ. Другие наемники, давшие комментарий New York Post, описали Раута как сомнительного, нестабильного и опасного человека, а его усилия по набору новых наемников в "Иностранный легион" ВСУ, по их словам, не увенчались успехом. Один из источников также заявил изданию, что Раут строил планы по отправке людей из Афганистана на Украину. Как рассказал изданию другой неназванный источник, многих наемников также не устроило постоянное использование Раутом экшн-камеры GoPro, что создало о нем впечатление как о человеке, ищущем легкой славы и живущем собственными фантазиями. Один из источников в рядах "Иностранного легиона" ВСУ также поделился мнением, что последние события вокруг "одержимого комплексом мессии" Раута негативно скажутся на положении ВСУ. По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" Раут описал свои попытки присоединиться к ВСУ и заявил, что с учетом отсутствия опыта военной службы в 56 лет его "постоянно разворачивали". В интервью Semafor в марте 2023 года Раут жаловался на трудности работы в ВСУ и неуважение к иностранным наемникам со стороны украинских военных. Расширенный материал по интервью был опубликован после второго покушения на Трампа. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240917/cnn-1973124064.html
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https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, афганистан, дональд трамп, вооруженные силы украины, фбр, повторное покушение на трампа
В мире, США, Украина, Афганистан, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ФБР, Повторное покушение на Трампа
СМИ: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ

NYP: подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ, сочтя его невменяемым

Кадр видео задержания Райана Уэсли Раута
Кадр видео задержания Райана Уэсли Раута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Кадр видео задержания Райана Уэсли Раута
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали его невменяемым, пишет издание New York Post со ссылкой на иностранных наемников.
"Он был больным идиотом, но никого это не удивило. Иногда появляются такие люди, которые отчаянно хотят помочь и стать важными. И он был одним из таких, просто более невменяемым", - сказал наемник из США на службе ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому
Вчера, 10:53
Другие наемники, давшие комментарий New York Post, описали Раута как сомнительного, нестабильного и опасного человека, а его усилия по набору новых наемников в "Иностранный легион" ВСУ, по их словам, не увенчались успехом. Один из источников также заявил изданию, что Раут строил планы по отправке людей из Афганистана на Украину.
Как рассказал изданию другой неназванный источник, многих наемников также не устроило постоянное использование Раутом экшн-камеры GoPro, что создало о нем впечатление как о человеке, ищущем легкой славы и живущем собственными фантазиями. Один из источников в рядах "Иностранного легиона" ВСУ также поделился мнением, что последние события вокруг "одержимого комплексом мессии" Раута негативно скажутся на положении ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Неудачные покушения на Трампа готовят почву для его ликвидации
Вчера, 08:00
По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" Раут описал свои попытки присоединиться к ВСУ и заявил, что с учетом отсутствия опыта военной службы в 56 лет его "постоянно разворачивали". В интервью Semafor в марте 2023 года Раут жаловался на трудности работы в ВСУ и неуважение к иностранным наемникам со стороны украинских военных. Расширенный материал по интервью был опубликован после второго покушения на Трампа.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа
16 сентября, 17:58
 
В миреСШАУкраинаАфганистанДональд ТрампВооруженные силы УкраиныФБРПовторное покушение на Трампа
 
 
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