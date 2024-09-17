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Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:28 17.09.2024 (обновлено: 11:19 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973094361.html
Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа
Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 17.09.2024
Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа
Сообщения о связах подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекают нежелательное... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:28
2024-09-17T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сообщения о связах подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекают нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров с действующим президентом Джо Байденом, пишет агентство Bloomberg."Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и дает вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России", — говорится в статье.При этом, как отмечается в материале, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в уходящей, но в будущей президентской администрации США в случае победы Трампа на выборах."Если симпатия республиканского кандидата к Украине и так вызывала вопросы, то последний причудливый поворот в его похожей на американские гонки кампании может повлиять на мнение Трампа в сложно предсказуемой манере", — заключили в Bloomberg.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.
https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, повторное покушение на трампа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Повторное покушение на Трампа
Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

Bloomberg: покушение на Трампа привлекает нежелательное внимание к Зеленскому

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сообщения о связах подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекают нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров с действующим президентом Джо Байденом, пишет агентство Bloomberg.
"Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и дает вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России", — говорится в статье.
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При этом, как отмечается в материале, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в уходящей, но в будущей президентской администрации США в случае победы Трампа на выборах.
"Если симпатия республиканского кандидата к Украине и так вызывала вопросы, то последний причудливый поворот в его похожей на американские гонки кампании может повлиять на мнение Трампа в сложно предсказуемой манере", — заключили в Bloomberg.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.
По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденПовторное покушение на Трампа
 
 
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