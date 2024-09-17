https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973093140.html

СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы

СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы

Власти США ранее получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:52

2024-09-17T05:52

2024-09-17T08:34

сша

флорида

украина

дональд трамп

владимир путин

ким чен ын

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США ранее получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, окружающие считали Раута безумцем, пишет газета Wall Street Journal. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. "Вооруженный мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшего президента Дональда Трампа, вел себя настолько беспорядочно в годы своего проукраинского активизма, что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям", - пишет газета. Так, медсестра Челси Уолш, которая несколько раз встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, заявила, что его угрозы применения насилия настолько ее обеспокоили, что она сообщила о своих опасениях сотруднику таможни и пограничной службы в вашингтонском аэропорту в июне 2022 года, пишет издание. Как отмечается, Уолш назвала его тогда одним из самых опасных американцев, которых она встретила за полтора месяца на Украине. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс заявила изданию, что Раут был хорошо известен среди гуманитарных групп на Украине как "мошенник" и "своего рода чокнутый". Адамс рассказала, что Рауту закрыли доступ к чатам волонтеров в мессенджере Signal после того, как он оставил сообщение о том, что добился того, чтобы ВСУ приняли нескольких афганских солдат на пробной основе. Госдепу США тогда сообщили, что Раут может заниматься торговлей людьми или иммиграционным мошенничеством, пишет газета. Согласно изданию, медсестра Уолш также рассказала, что Раут говорил о своем желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она добавила, что Раут упоминал имена Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена, но не смогла вспомнить, угрожал ли он им. Кроме того, по словам Уолш, в 2023 году она сообщила о своих опасениях относительно Раута в ФБР и Интерпол после того, как услышала, что он пытается вербовать сирийских беженцев для участия в конфликте на Украине. После покушения на Трампа в прошлое воскресенье она снова связалась с ФБР по поводу Раута, пишет издание. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240917/maduro-1973089380.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html

сша

флорида

украина

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