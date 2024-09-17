Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 17.09.2024 (обновлено: 08:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973093140.html
СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы
СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы
Власти США ранее получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:52
2024-09-17T08:34
сша
флорида
украина
дональд трамп
владимир путин
ким чен ын
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973046201_0:2:2188:1232_1920x0_80_0_0_2c3cd62e9d36fb622a5f22c73f776bec.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США ранее получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, окружающие считали Раута безумцем, пишет газета Wall Street Journal. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. "Вооруженный мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшего президента Дональда Трампа, вел себя настолько беспорядочно в годы своего проукраинского активизма, что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям", - пишет газета. Так, медсестра Челси Уолш, которая несколько раз встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, заявила, что его угрозы применения насилия настолько ее обеспокоили, что она сообщила о своих опасениях сотруднику таможни и пограничной службы в вашингтонском аэропорту в июне 2022 года, пишет издание. Как отмечается, Уолш назвала его тогда одним из самых опасных американцев, которых она встретила за полтора месяца на Украине. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс заявила изданию, что Раут был хорошо известен среди гуманитарных групп на Украине как "мошенник" и "своего рода чокнутый". Адамс рассказала, что Рауту закрыли доступ к чатам волонтеров в мессенджере Signal после того, как он оставил сообщение о том, что добился того, чтобы ВСУ приняли нескольких афганских солдат на пробной основе. Госдепу США тогда сообщили, что Раут может заниматься торговлей людьми или иммиграционным мошенничеством, пишет газета. Согласно изданию, медсестра Уолш также рассказала, что Раут говорил о своем желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она добавила, что Раут упоминал имена Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена, но не смогла вспомнить, угрожал ли он им. Кроме того, по словам Уолш, в 2023 году она сообщила о своих опасениях относительно Раута в ФБР и Интерпол после того, как услышала, что он пытается вербовать сирийских беженцев для участия в конфликте на Украине. После покушения на Трампа в прошлое воскресенье она снова связалась с ФБР по поводу Раута, пишет издание. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240917/maduro-1973089380.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html
сша
флорида
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973046201_0:0:1948:1461_1920x0_80_0_0_84dba6475ab545d1b60f5d23f5c56c74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, флорида, украина, дональд трамп, владимир путин, ким чен ын, центральное разведывательное управление (цру), фбр, вооруженные силы украины, в мире, ак-47, повторное покушение на трампа
США, Флорида, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, Вооруженные силы Украины, В мире, АК-47, Повторное покушение на Трампа
СМИ: на подозреваемого в покушении на Трампа ранее поступали жалобы

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США ранее получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, окружающие считали Раута безумцем, пишет газета Wall Street Journal.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет
Вчера, 04:04
"Вооруженный мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшего президента Дональда Трампа, вел себя настолько беспорядочно в годы своего проукраинского активизма, что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям", - пишет газета.
Так, медсестра Челси Уолш, которая несколько раз встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, заявила, что его угрозы применения насилия настолько ее обеспокоили, что она сообщила о своих опасениях сотруднику таможни и пограничной службы в вашингтонском аэропорту в июне 2022 года, пишет издание. Как отмечается, Уолш назвала его тогда одним из самых опасных американцев, которых она встретила за полтора месяца на Украине.
Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс заявила изданию, что Раут был хорошо известен среди гуманитарных групп на Украине как "мошенник" и "своего рода чокнутый". Адамс рассказала, что Рауту закрыли доступ к чатам волонтеров в мессенджере Signal после того, как он оставил сообщение о том, что добился того, чтобы ВСУ приняли нескольких афганских солдат на пробной основе. Госдепу США тогда сообщили, что Раут может заниматься торговлей людьми или иммиграционным мошенничеством, пишет газета.
Согласно изданию, медсестра Уолш также рассказала, что Раут говорил о своем желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она добавила, что Раут упоминал имена Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена, но не смогла вспомнить, угрожал ли он им. Кроме того, по словам Уолш, в 2023 году она сообщила о своих опасениях относительно Раута в ФБР и Интерпол после того, как услышала, что он пытается вербовать сирийских беженцев для участия в конфликте на Украине. После покушения на Трампа в прошлое воскресенье она снова связалась с ФБР по поводу Раута, пишет издание.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
16 сентября, 23:38
 
СШАФлоридаУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКим Чен ЫнЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБРВооруженные силы УкраиныВ миреАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала