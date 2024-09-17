https://ria.ru/20240917/podrostok-1973084347.html

В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах

В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах - РИА Новости, 17.09.2024

В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах

В США арестован 11-летний подросток после опубликованных им угроз совершить массовые убийства в школах штата Флорида, заявил шериф округа Волусия Майк Читвуд. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T01:06

2024-09-17T01:06

2024-09-17T01:06

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. В США арестован 11-летний подросток после опубликованных им угроз совершить массовые убийства в школах штата Флорида, заявил шериф округа Волусия Майк Читвуд. "Мы только что арестовали ученика средней школы Криксайд, который угрожал совершить стрельбу в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс", - говорится в опубликованном заявлении шерифа. По данным шерифа, ребенку предъявлено обвинение в письменной угрозе массовой стрельбы. "Он написал список из имен и целей", - добавил Читвуд. Отмечается, что позднее подросток назвал шуткой свои угрозы, однако помощники шерифа нашли у арестованного целый арсенал, включая винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов, а также холодное оружие: ножи, мечи и другие предметы.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971201637.html

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сша, флорида, в мире