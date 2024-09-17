https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973216642.html

Более 420 врачей начали работать по программе "Приведи друга" в Подмосковье

Более 420 врачей начали работать по программе "Приведи друга" в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2024

Более 420 врачей начали работать по программе "Приведи друга" в Подмосковье

С начала текущего года медицинские работники трудоустроили в учреждения Подмосковья 422 человека по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:47

2024-09-17T16:47

2024-09-17T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

врачи

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года медицинские работники трудоустроили в учреждения Подмосковья 422 человека по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Программа "Приведи друга" позволяет сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. Так, за трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тысяч рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры – до 25 тысяч рублей. "В Подмосковье действуют различные меры социальной поддержки для медицинских работников. Это программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и денежные выплаты. За время работы программы "Приведи друга" в наши медучреждения трудоустроились более 1 тысячи человек, в том числе 422 с начала года", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% – после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев. Программа "Приведи друга" – не единственная мера поддержки медицинских работников в регионе. Также работают программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.

https://ria.ru/20240917/telemeditsina-1973210894.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи