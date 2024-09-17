https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973146022.html
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето - РИА Новости, 17.09.2024
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето
Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:25
2024-09-17T12:25
2024-09-17T12:25
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как отметили в ведомстве, в регионе самозанятость представлена в различных отраслях - таких как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.
https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), самозанятые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), самозанятые
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Как отметили в ведомстве, в регионе самозанятость представлена в различных отраслях - таких как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.