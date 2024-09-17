https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973146022.html

Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето

Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето - РИА Новости, 17.09.2024

Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето

Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:25

2024-09-17T12:25

2024-09-17T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

самозанятые

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как отметили в ведомстве, в регионе самозанятость представлена в различных отраслях - таких как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.

https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), самозанятые