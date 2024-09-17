Рейтинг@Mail.ru
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:25 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973146022.html
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето - РИА Новости, 17.09.2024
Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето
Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:25
2024-09-17T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
самозанятые
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925741441_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_b305e08e4fd248d7c12a1667a2ff4645.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Как отметили в ведомстве, в регионе самозанятость представлена в различных отраслях - таких как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.
https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925741441_264:182:2752:2048_1920x0_80_0_0_07944247a2ae541385347d070770f333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), самозанятые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), самозанятые

Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 48 тысяч за лето

© iStock.com / shironosovДизайнер за работой в мастерской
Дизайнер за работой в мастерской - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / shironosov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье за лето 2024 года увеличилось на 48 тысяч, таким образом, в сентябре их общее численность достигла 775 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Как отметили в ведомстве, в регионе самозанятость представлена в различных отраслях - таких как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Почти 7 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье с начала года
12 сентября, 18:34
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)самозанятые
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала