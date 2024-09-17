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Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО - РИА Новости, 17.09.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
20:40 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/podderzhka-1973277600.html
Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО
Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО - РИА Новости, 17.09.2024
Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО
убернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников специальной военной операции (СВО), сообщает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:40
2024-09-17T20:40
ставропольский край
общество
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. На прямую линию губернатора обратилась вдова военнослужащего с вопросом о получении региональных льгот с учетом того, что ее семья переехала в Ставропольский край после гибели супруга. Глава края поручил министерству труда и социальной защиты населения края расширить действие краевого закона, предусмотрев в нем гарантии вдовам участников СВО, прописанным на Ставрополье. "Прошу распространить на членов семей участников СВО, прописанных сегодня на Ставрополье, все нормы, связанные со школьным содержанием, обучением в вузах, с предоставлением путевок в санатории, не привязываясь к их дате их прописки", - приводятся в сообщении слова Владимирова. В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют меры поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе за счет краевых госпрограмм и региональных проектов.
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общество, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров

Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
На прямую линию губернатора обратилась вдова военнослужащего с вопросом о получении региональных льгот с учетом того, что ее семья переехала в Ставропольский край после гибели супруга.
Глава края поручил министерству труда и социальной защиты населения края расширить действие краевого закона, предусмотрев в нем гарантии вдовам участников СВО, прописанным на Ставрополье.
«
"Прошу распространить на членов семей участников СВО, прописанных сегодня на Ставрополье, все нормы, связанные со школьным содержанием, обучением в вузах, с предоставлением путевок в санатории, не привязываясь к их дате их прописки", - приводятся в сообщении слова Владимирова.
В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют меры поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе за счет краевых госпрограмм и региональных проектов.
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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