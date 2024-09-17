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Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО

Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО - РИА Новости, 17.09.2024

Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников СВО

убернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников специальной военной операции (СВО), сообщает... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:40

2024-09-17T20:40

2024-09-17T20:40

ставропольский край

общество

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить охват мерами поддержки родных участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. На прямую линию губернатора обратилась вдова военнослужащего с вопросом о получении региональных льгот с учетом того, что ее семья переехала в Ставропольский край после гибели супруга. Глава края поручил министерству труда и социальной защиты населения края расширить действие краевого закона, предусмотрев в нем гарантии вдовам участников СВО, прописанным на Ставрополье. "Прошу распространить на членов семей участников СВО, прописанных сегодня на Ставрополье, все нормы, связанные со школьным содержанием, обучением в вузах, с предоставлением путевок в санатории, не привязываясь к их дате их прописки", - приводятся в сообщении слова Владимирова. В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют меры поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе за счет краевых госпрограмм и региональных проектов.

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, владимир владимиров