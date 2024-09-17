https://ria.ru/20240917/platezhi-1973217483.html

Гладков рассказал о приросте налоговых платежей в Белгородской области

Гладков рассказал о приросте налоговых платежей в Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2024

Гладков рассказал о приросте налоговых платежей в Белгородской области

Прирост налоговых платежей в Белгородской области в этом году почти на 30 процентов превысил показатели прошлого года, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:50

2024-09-17T16:50

2024-09-17T16:50

белгородская область

вячеслав гладков

налоги

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БЕЛГОРОД, 17 сен – РИА Новости. Прирост налоговых платежей в Белгородской области в этом году почти на 30 процентов превысил показатели прошлого года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Белгородской области всего поступило 179 миллиардов рублей, что на 28,9% больше соответствующего уровня 2023 года. Общий прирост налоговых платежей составил более 40 миллиардов рублей", - сообщил Гладков. По его словам, положительная динамика поступлений обеспечена как в федеральный бюджет (темп роста – 143,1%), так и в консолидированный бюджет Белгородской области (темп роста – 119,7%). Налоговые доходы бюджета региона составили 100,4 миллиарда рублей, что на 16,5 миллиарда рублей выше уровня 2023 года. Основным источником формирования доходной части областного бюджета является налог на прибыль организаций (обеспечивает почти 42% доходов консолидированного бюджета региона). В текущем периоде поступления налога на прибыль в бюджет субъекта составили 42 миллиарда рублей с темпом роста 112,1%. Прирост составил 4,5 миллиарда рублей. В сумме уплаченного налога на прибыль 25,58 миллиарда (а это более 60% общих поступлений налога) составляют платежи крупнейших налогоплательщиков горно-металлургического комплекса (Лебединский ГОК, Стойленкий ГОК, Северсталь, Комбинат КМАРуда), состоящими на налоговом учете в специализированной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Причем поступления в текущем году от "металлургов" соответствуют уровню платежей за 8 месяцев 2023 года. Гладков отметил, что прирост в 4,5 миллиарда рублей налога на прибыль обеспечен прочими организациями, администрируемыми региональным налоговым управлением, и является, в том числе, следствием проводимой властями работы по контролю за полнотой исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств. Вторым по удельному весу поступлений в региональный бюджет неизменно остается налог на доходы физических лиц. Его доля составляет 36%. Ранее сообщалось, что валовый региональный продукт Белгородской области за три года возрос до 1,4 триллиона рублей, и по объему на душу населения регион вышел на третье место в ЦФО и 19-е – по России. Несмотря на близость военных действий и регулярные атаки вражеских беспилотников, Белгородская область сохраняет высокие показатели экономического роста. В частности, инвестиции в экономику региона за три года составили 578 миллиардов рублей с ежегодным приростом: 169 миллиардов – в 2021 году, 197 – в 2022-м и 212 – в 2023 году.

https://ria.ru/20240916/ekonomika-1973075474.html

https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, налоги