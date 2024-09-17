https://ria.ru/20240917/pezeshkian-1973283972.html

Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан

Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024

Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан

Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:52

2024-09-17T21:52

2024-09-17T22:09

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башар асад

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ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу."Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами", — приводит слова президента его официальный сайт.Пезешкиан добавил, что сотрудничество между странами будет развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе. По его словам, углубление и укрепление взаимодействия между Россией и Ираном смогло ослабить эффект от наложенных на них санкций.Помимо встречи с президентом в иранской столице, секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. В понедельник пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии.

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, сирия, тегеран (город), сергей шойгу, масуд пезешкиан, башар асад, иран