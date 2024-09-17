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Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024
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21:52 17.09.2024 (обновлено: 22:09 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pezeshkian-1973283972.html
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:52
2024-09-17T22:09
в мире
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сергей шойгу
масуд пезешкиан
башар асад
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ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.&quot;Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами&quot;, — приводит слова президента его официальный сайт.Пезешкиан добавил, что сотрудничество между странами будет развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе. По его словам, углубление и укрепление взаимодействия между Россией и Ираном смогло ослабить эффект от наложенных на них санкций.Помимо встречи с президентом в иранской столице, секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. В понедельник пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии.
https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html
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в мире, цены на нефть, россия, сирия, тегеран (город), сергей шойгу, масуд пезешкиан, башар асад, иран
В мире, Цены на нефть, Россия, Сирия, Тегеран (город), Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан, Башар Асад, Иран
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран продолжит следовать шагам по улучшению отношений с Россией

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.
«

"Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами", — приводит слова президента его официальный сайт.

Пезешкиан добавил, что сотрудничество между странами будет развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе. По его словам, углубление и укрепление взаимодействия между Россией и Ираном смогло ослабить эффект от наложенных на них санкций.
Помимо встречи с президентом в иранской столице, секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом.
В понедельник пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии.
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина
Вчера, 19:44
 
В миреЦены на нефтьРоссияСирияТегеран (город)Сергей ШойгуМасуд ПезешкианБашар АсадИран
 
 
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