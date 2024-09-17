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Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:52
2024-09-17T21:52
2024-09-17T22:09
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ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Тегеран продолжит совершенствовать взаимодействие с Москвой, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу."Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами", — приводит слова президента его официальный сайт.Пезешкиан добавил, что сотрудничество между странами будет развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе. По его словам, углубление и укрепление взаимодействия между Россией и Ираном смогло ослабить эффект от наложенных на них санкций.Помимо встречи с президентом в иранской столице, секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. В понедельник пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Цены на нефть, Россия, Сирия, Тегеран (город), Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан, Башар Асад, Иран
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Иран продолжит следовать шагам по улучшению отношений с Россией