Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане
Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане, предупредил о последствиях
© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в заявлении организации.
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"Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил коварное израильское нападение на оборудование связи в Ливане, которое привело к гибели нескольких человек, включая девочку, и тысячам раненых", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, генсек ЛАГ также предупредил о последствиях этой эскалации против Ливана и его народа и подчеркнул, что израильские руководители "желают расширить масштаб войны на южноливанском фронте, что грозит взрывом ситуации в регионе".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.