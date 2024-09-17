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Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
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23:35 17.09.2024 (обновлено: 23:47 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973295442.html
Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане
Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане
Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:35
2024-09-17T23:47
в мире
израиль
лига арабских государств
детонация сотен пейджеров в ливане
ливан
ахмед абуль гейт
хезболла
биньямин нетаньяху
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в заявлении организации."Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил коварное израильское нападение на оборудование связи в Ливане, которое привело к гибели нескольких человек, включая девочку, и тысячам раненых", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, генсек ЛАГ также предупредил о последствиях этой эскалации против Ливана и его народа и подчеркнул, что израильские руководители "желают расширить масштаб войны на южноливанском фронте, что грозит взрывом ситуации в регионе".Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html
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в мире, израиль, лига арабских государств, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, ахмед абуль гейт, хезболла, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Лига арабских государств, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Ливан, Ахмед Абуль Гейт, Хезболла, Биньямин Нетаньяху
Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане

Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане, предупредил о последствиях

© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Читать ria.ru в
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в заявлении организации.
«
"Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил коварное израильское нападение на оборудование связи в Ливане, которое привело к гибели нескольких человек, включая девочку, и тысячам раненых", - сообщается в заявлении.
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Согласно заявлению, генсек ЛАГ также предупредил о последствиях этой эскалации против Ливана и его народа и подчеркнул, что израильские руководители "желают расширить масштаб войны на южноливанском фронте, что грозит взрывом ситуации в регионе".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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В миреИзраильЛига арабских государствДетонация сотен пейджеров в ЛиванеЛиванАхмед Абуль ГейтХезболлаБиньямин Нетаньяху
 
 
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