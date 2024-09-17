https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973295442.html

Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане

Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024

Генсек ЛАГ осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:35

2024-09-17T23:35

2024-09-17T23:47

в мире

израиль

лига арабских государств

детонация сотен пейджеров в ливане

ливан

ахмед абуль гейт

хезболла

биньямин нетаньяху

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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил подрыв Израилем пейджеров в Ливане и предупредил о последствиях эскалации, говорится в заявлении организации."Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил коварное израильское нападение на оборудование связи в Ливане, которое привело к гибели нескольких человек, включая девочку, и тысячам раненых", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, генсек ЛАГ также предупредил о последствиях этой эскалации против Ливана и его народа и подчеркнул, что израильские руководители "желают расширить масштаб войны на южноливанском фронте, что грозит взрывом ситуации в регионе".Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, лига арабских государств, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, ахмед абуль гейт, хезболла, биньямин нетаньяху