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Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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21:49 17.09.2024 (обновлено: 23:29 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html
Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:49
2024-09-17T23:29
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.&quot;Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности&quot;, — говорится в публикации.По данным источника, целью Израиля было перевести борьбу с ливанским движением "Хезболла" в новую фазу.Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".По последним данным местного Минздрава, погибли 11 человек. Число раненых составило около четырех тысяч. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В дипмиссии уточнили, что он получил незначительные ранения.Как сообщили СМИ, пейджеры используются членами "Хезболлы" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.МИД Ливана заявил, что причиной детонации устройств стала кибератака со стороны Израиля. В свою очередь, "Хезболла" также возложила ответственность за случившееся на Тель-Авив и пригрозила возмездием.
https://ria.ru/20240917/eskpert-1973282451.html
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ливан, израиль, биньямин нетаньяху, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, в мире
Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, В мире
Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Axios: взрывы пейджеров в Ливане одобрили на встрече Нетаньяху и членов кабинета

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«

"Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности", — говорится в публикации.

Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт предположил, как произошла детонация пейджеров в Ливане
Вчера, 21:49
По данным источника, целью Израиля было перевести борьбу с ливанским движением "Хезболла" в новую фазу.
Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
По последним данным местного Минздрава, погибли 11 человек. Число раненых составило около четырех тысяч. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В дипмиссии уточнили, что он получил незначительные ранения.
Как сообщили СМИ, пейджеры используются членами "Хезболлы" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.
МИД Ливана заявил, что причиной детонации устройств стала кибератака со стороны Израиля. В свою очередь, "Хезболла" также возложила ответственность за случившееся на Тель-Авив и пригрозила возмездием.
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ЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХезболлаВ мире
 
 
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