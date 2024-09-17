Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Axios: взрывы пейджеров в Ливане одобрили на встрече Нетаньяху и членов кабинета
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
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"Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности", — говорится в публикации.
По данным источника, целью Израиля было перевести борьбу с ливанским движением "Хезболла" в новую фазу.
Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
По последним данным местного Минздрава, погибли 11 человек. Число раненых составило около четырех тысяч. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В дипмиссии уточнили, что он получил незначительные ранения.
Как сообщили СМИ, пейджеры используются членами "Хезболлы" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.
МИД Ливана заявил, что причиной детонации устройств стала кибератака со стороны Израиля. В свою очередь, "Хезболла" также возложила ответственность за случившееся на Тель-Авив и пригрозила возмездием.