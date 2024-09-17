https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html

Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:49

2024-09-17T21:49

2024-09-17T23:29

ливан

израиль

биньямин нетаньяху

детонация сотен пейджеров в ливане

хезболла

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с министрами и руководителями служб безопасности утвердил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщил портал Axios со ссылкой на источники."Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности", — говорится в публикации.По данным источника, целью Израиля было перевести борьбу с ливанским движением "Хезболла" в новую фазу.Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".По последним данным местного Минздрава, погибли 11 человек. Число раненых составило около четырех тысяч. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В дипмиссии уточнили, что он получил незначительные ранения.Как сообщили СМИ, пейджеры используются членами "Хезболлы" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.МИД Ливана заявил, что причиной детонации устройств стала кибератака со стороны Израиля. В свою очередь, "Хезболла" также возложила ответственность за случившееся на Тель-Авив и пригрозила возмездием.

https://ria.ru/20240917/eskpert-1973282451.html

https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, израиль, биньямин нетаньяху, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, в мире