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Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил журналистам министр... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:44
2024-09-17T18:44
2024-09-17T18:50
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции."На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии. Восемь человек погибли, включая ребенка восьми лет", - сказал Абъяд.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Детонация пейджеров в пригороде Бейрута
Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута.
Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно.
2024-09-17T18:44
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, видео
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции.
2024-09-17T18:44
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PT0M18S
Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
Минздрав Ливана: при детонации пейджеров 8 человек погибли, более 2,8 тыс ранены