https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973248354.html

Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров

Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024

Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров

Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил журналистам министр... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:44

2024-09-17T18:44

2024-09-17T18:50

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции."На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии. Восемь человек погибли, включая ребенка восьми лет", - сказал Абъяд.

ливан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Детонация пейджеров в пригороде Бейрута Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно. 2024-09-17T18:44 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, видео