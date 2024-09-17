https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973244064.html

В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"

В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы" - РИА Новости, 17.09.2024

В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"

Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:21

2024-09-17T18:21

2024-09-17T18:40

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении пресс-службы движения.Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров в разных районах страны пострадали сотни человек."Эти неопределенные взрывы привели к гибели на данный момент одного ребенка и двоих из наших братьев, большое количество раненых разной степени", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html

ливан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире