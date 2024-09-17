https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973244064.html
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы" - РИА Новости, 17.09.2024
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"
Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:21
2024-09-17T18:21
2024-09-17T18:40
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении пресс-службы движения.Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров в разных районах страны пострадали сотни человек."Эти неопределенные взрывы привели к гибели на данный момент одного ребенка и двоих из наших братьев, большое количество раненых разной степени", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"
Детонация пейджеров в Ливане привела к гибели двух членов "Хезболлы" и ребенка