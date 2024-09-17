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В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы" - РИА Новости, 17.09.2024
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18:21 17.09.2024 (обновлено: 18:40 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973244064.html
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы" - РИА Новости, 17.09.2024
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"
Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:21
2024-09-17T18:40
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении пресс-службы движения.Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров в разных районах страны пострадали сотни человек."Эти неопределенные взрывы привели к гибели на данный момент одного ребенка и двоих из наших братьев, большое количество раненых разной степени", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html
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ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
В Ливане при детонации пейджеров погиб ребенок и два сторонника "Хезболлы"

Детонация пейджеров в Ливане привела к гибели двух членов "Хезболлы" и ребенка

Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана привела к гибели двух членов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и одного ребенка, говорится в заявлении пресс-службы движения.
Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров в разных районах страны пострадали сотни человек.
«
"Эти неопределенные взрывы привели к гибели на данный момент одного ребенка и двоих из наших братьев, большое количество раненых разной степени", - говорится в заявлении.
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших
Вчера, 17:55
 
ЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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