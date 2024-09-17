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В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
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16:41 17.09.2024 (обновлено: 17:35 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peydzher-1973215040.html
В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров
В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров
Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:41
2024-09-17T17:35
в мире
бейрут
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. "В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы "пейджер". Десятки человек получили ранения", — говорится в сообщении. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения "Хезболла" как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Причина одновременной детонации десятков устройств пока не известна.В свою очередь, Минздрав Ливана потребовал, чтобы все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.Премьер временного правительства республики Наджиб Микати после получения сообщений о взрывах потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание кабмина и проконтролировать работу экстренных служб, подведомственных ливанскому Минздраву.
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353
60
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута
Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно.
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в мире, бейрут, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров

В пригороде Бейрута десятки человек пострадали при детонации пейджеров

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БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA.
«
"В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы "пейджер". Десятки человек получили ранения", — говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения "Хезболла" как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Причина одновременной детонации десятков устройств пока не известна.
В свою очередь, Минздрав Ливана потребовал, чтобы все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
Премьер временного правительства республики Наджиб Микати после получения сообщений о взрывах потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание кабмина и проконтролировать работу экстренных служб, подведомственных ливанскому Минздраву.
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В миреБейрутЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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