https://ria.ru/20240917/peydzher-1973215040.html

В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров

В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024

В Бейруте десятки человек пострадали при взрыве пейджеров

Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:41

2024-09-17T16:41

2024-09-17T17:35

в мире

бейрут

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. Десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. "В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы "пейджер". Десятки человек получили ранения", — говорится в сообщении. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения "Хезболла" как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Причина одновременной детонации десятков устройств пока не известна.В свою очередь, Минздрав Ливана потребовал, чтобы все больницы перешли в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.Премьер временного правительства республики Наджиб Микати после получения сообщений о взрывах потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание кабмина и проконтролировать работу экстренных служб, подведомственных ливанскому Минздраву.

https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html

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Детонация пейджеров в пригороде Бейрута Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно. 2024-09-17T16:41 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане