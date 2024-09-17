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Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками - РИА Новости, 17.09.2024
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12:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками - РИА Новости, 17.09.2024
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:43
2024-09-17T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее принять закон, который сможет защитить граждан от злоумышленников. "Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он со злоумышленниками. Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы, наоборот, уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.
https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что сталкивался с телефонными мошенниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее принять закон, который сможет защитить граждан от злоумышленников.
"Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он со злоумышленниками.
Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы, наоборот, уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.
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