https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html

Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками

Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками - РИА Новости, 17.09.2024

Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:43

2024-09-17T12:43

2024-09-17T12:43

россия

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее принять закон, который сможет защитить граждан от злоумышленников. "Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он со злоумышленниками. Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы, наоборот, уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.

https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, происшествия