https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками - РИА Новости, 17.09.2024
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:43
2024-09-17T12:43
2024-09-17T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее принять закон, который сможет защитить граждан от злоумышленников. "Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он со злоумышленниками. Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы, наоборот, уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.
https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что сталкивался с телефонными мошенниками
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с телефонными мошенниками, по его мнению, необходимо как можно скорее принять закон, который сможет защитить граждан от злоумышленников.
"Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он со злоумышленниками.
Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы, наоборот, уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.