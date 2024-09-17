В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске.
Рабочие дорожной службы поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 Мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской, около центрального входа ФОК "Юбилейный", Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике.
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"На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения", – отметил заместитель главы Химок Николай Батышев, его слова приводит пресс-служба.
Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, в городе стартовали работы по устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в этом месяце. Также бригады ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки "Монумент" и надземный переход на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.