Рейтинг@Mail.ru
В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/perekhody-1973257824.html
В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов
В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов - РИА Новости, 17.09.2024
В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов
На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:14
2024-09-17T19:14
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97855/52/978555290_164:0:2239:1167_1920x0_80_0_0_fbf8acea795317d0fd8c83e63b331ba4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске. Рабочие дорожной службы поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 Мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской, около центрального входа ФОК "Юбилейный", Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике. "На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения", – отметил заместитель главы Химок Николай Батышев, его слова приводит пресс-служба. Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, в городе стартовали работы по устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в этом месяце. Также бригады ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки "Монумент" и надземный переход на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97855/52/978555290_423:0:1979:1167_1920x0_80_0_0_ad9fc1a72c6ab2b542c089e931b03875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)

В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске.
Рабочие дорожной службы поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 Мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской, около центрального входа ФОК "Юбилейный", Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике.
«
"На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения", – отметил заместитель главы Химок Николай Батышев, его слова приводит пресс-служба.
Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, в городе стартовали работы по устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в этом месяце. Также бригады ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки "Монумент" и надземный переход на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала