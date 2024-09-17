https://ria.ru/20240917/perekhody-1973257824.html

В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов

В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов - РИА Новости, 17.09.2024

В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов

На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:14

2024-09-17T19:14

2024-09-17T19:14

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На улицах городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске. Рабочие дорожной службы поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 Мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской, около центрального входа ФОК "Юбилейный", Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике. "На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения", – отметил заместитель главы Химок Николай Батышев, его слова приводит пресс-служба. Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, в городе стартовали работы по устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в этом месяце. Также бригады ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки "Монумент" и надземный переход на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.

химки (городской округ в московской области)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

химки (городской округ в московской области)