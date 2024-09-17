https://ria.ru/20240917/pensionerka-1973190615.html

Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком

Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком - РИА Новости, 17.09.2024

Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком

Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:07

2024-09-17T15:07

2024-09-17T15:14

происшествия

жилье

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья взамен пострадавшего от паводка, поручил районному прокурору оперативно разобраться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что администрация Викуловского района якобы предложила местной пенсионерке, дом которой пострадал от паводка, переехать в дом престарелых, в приобретении жилья ей отказали, так как часть дома оказалась пригодной для проживания. "В связи с размещенной в сети интернет публикацией о нарушении прав пожилой женщины и повреждении паводком ее дома прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Викуловского района оперативно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, а также поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на контроле прокуратуры, которая обеспечивает их надзорное сопровождение.

https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html

тюменская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, тюменская область