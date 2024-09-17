https://ria.ru/20240917/pensionerka-1973190615.html
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком - РИА Новости, 17.09.2024
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком
Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:14
происшествия
жилье
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья взамен пострадавшего от паводка, поручил районному прокурору оперативно разобраться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что администрация Викуловского района якобы предложила местной пенсионерке, дом которой пострадал от паводка, переехать в дом престарелых, в приобретении жилья ей отказали, так как часть дома оказалась пригодной для проживания. "В связи с размещенной в сети интернет публикацией о нарушении прав пожилой женщины и повреждении паводком ее дома прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Викуловского района оперативно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, а также поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на контроле прокуратуры, которая обеспечивает их надзорное сопровождение.
https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, тюменская область
Происшествия, Жилье, Тюменская область
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком
Тюменский прокурор поручил разобраться в отказе в приобретении жилья пенсионерке
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья взамен пострадавшего от паводка, поручил районному прокурору оперативно разобраться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что администрация Викуловского района якобы предложила местной пенсионерке, дом которой пострадал от паводка, переехать в дом престарелых, в приобретении жилья ей отказали, так как часть дома оказалась пригодной для проживания.
«
"В связи с размещенной в сети интернет публикацией о нарушении прав пожилой женщины и повреждении паводком ее дома прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Викуловского района оперативно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, а также поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на контроле прокуратуры, которая обеспечивает их надзорное сопровождение.