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Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком - РИА Новости, 17.09.2024
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15:07 17.09.2024 (обновлено: 15:14 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pensionerka-1973190615.html
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком - РИА Новости, 17.09.2024
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком
Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:14
происшествия
жилье
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья взамен пострадавшего от паводка, поручил районному прокурору оперативно разобраться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что администрация Викуловского района якобы предложила местной пенсионерке, дом которой пострадал от паводка, переехать в дом престарелых, в приобретении жилья ей отказали, так как часть дома оказалась пригодной для проживания. "В связи с размещенной в сети интернет публикацией о нарушении прав пожилой женщины и повреждении паводком ее дома прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Викуловского района оперативно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, а также поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на контроле прокуратуры, которая обеспечивает их надзорное сопровождение.
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происшествия, жилье, тюменская область
Происшествия, Жилье, Тюменская область
Тюменской пенсионерке отказали в новом жилье взамен затопленного паводком

Тюменский прокурор поручил разобраться в отказе в приобретении жилья пенсионерке

© Фото : соцсетиДом жительницы Викуловского района, пострадавший от паводка в Тюменской области
Дом жительницы Викуловского района, пострадавший от паводка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Дом жительницы Викуловского района, пострадавший от паводка в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор Тюменской области после публикации в интернете информации о том, что жительнице Викуловского района местные власти отказали в приобретении нового жилья взамен пострадавшего от паводка, поручил районному прокурору оперативно разобраться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что администрация Викуловского района якобы предложила местной пенсионерке, дом которой пострадал от паводка, переехать в дом престарелых, в приобретении жилья ей отказали, так как часть дома оказалась пригодной для проживания.
«
"В связи с размещенной в сети интернет публикацией о нарушении прав пожилой женщины и повреждении паводком ее дома прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Викуловского района оперативно разобраться в ситуации, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, а также поставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на контроле прокуратуры, которая обеспечивает их надзорное сопровождение.
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ПроисшествияЖильеТюменская область
 
 
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