В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией
В больницах остаются восемь госпитализированных в Баксане с кишечной инфекцией
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 сен - РИА Новости. Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых больных не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.
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"На сегодняшний день в медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало, обращений в скорую помощь не было", - сказал собеседник агентства.
Администрация Баксана с 9.00 мск вторника "в целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции, связанной с подачей населению питьевой воды не соответствующей требованиям", ввела на территории города до особого распоряжение режим "Повышенная готовность". В распоряжении мэрии отмечается, что планируется проведение противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага острых кишечных инфекций.
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