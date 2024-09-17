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В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 17.09.2024
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16:08 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/patsienty-1973206605.html
В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией
В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 17.09.2024
В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией
Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:08
2024-09-17T16:08
происшествия
здоровье - общество
баксан
россия
вспышка кишечной инфекции в кбр
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 17 сен - РИА Новости. Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых больных не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. "На сегодняшний день в медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало, обращений в скорую помощь не было", - сказал собеседник агентства. Администрация Баксана с 9.00 мск вторника "в целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции, связанной с подачей населению питьевой воды не соответствующей требованиям", ввела на территории города до особого распоряжение режим "Повышенная готовность". В распоряжении мэрии отмечается, что планируется проведение противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага острых кишечных инфекций.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html
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происшествия, здоровье - общество, баксан, россия, вспышка кишечной инфекции в кбр, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Здоровье - Общество, Баксан, Россия, Вспышка кишечной инфекции в КБР, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией

В больницах остаются восемь госпитализированных в Баксане с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 сен - РИА Новости. Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых больных не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.
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"На сегодняшний день в медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало, обращений в скорую помощь не было", - сказал собеседник агентства.
Администрация Баксана с 9.00 мск вторника "в целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции, связанной с подачей населению питьевой воды не соответствующей требованиям", ввела на территории города до особого распоряжение режим "Повышенная готовность". В распоряжении мэрии отмечается, что планируется проведение противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага острых кишечных инфекций.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБаксанРоссияВспышка кишечной инфекции в КБРКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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