https://ria.ru/20240917/patsienty-1973206605.html

В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией

В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 17.09.2024

В больницах в КБР остаются восемь пациентов с кишечной инфекцией

Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:08

2024-09-17T16:08

2024-09-17T16:08

происшествия

здоровье - общество

баксан

россия

вспышка кишечной инфекции в кбр

карачаево-черкесская республика (кчр)

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НАЛЬЧИК, 17 сен - РИА Новости. Восемь пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, остаются в больницах Кабардино-Балкарии, за последние сутки новых больных не поступало, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. "На сегодняшний день в медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало, обращений в скорую помощь не было", - сказал собеседник агентства. Администрация Баксана с 9.00 мск вторника "в целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции, связанной с подачей населению питьевой воды не соответствующей требованиям", ввела на территории города до особого распоряжение режим "Повышенная готовность". В распоряжении мэрии отмечается, что планируется проведение противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага острых кишечных инфекций.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, баксан, россия, вспышка кишечной инфекции в кбр, карачаево-черкесская республика (кчр)