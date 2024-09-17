https://ria.ru/20240917/patrushev-1973240377.html

Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Кубани

Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Кубани - РИА Новости, 17.09.2024

Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Кубани

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и обсудил ход уборочной кампании, а также... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:09

2024-09-17T18:09

2024-09-17T18:09

жкх

краснодарский край

россия

краснодар

дмитрий патрушев

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и обсудил ход уборочной кампании, а также вопросы организации системы обращения с отходами на территории субъекта, сообщает аппарат вице-премьера. "Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Стороны обсудили ход уборочной кампании и вопросы организации системы обращения с отходами на территории субъекта" - говорится в сообщении. Сообщается, что Краснодарский край одним из первых завершил уборку зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на сложные погодные условия, было собрано 12,6 миллиона тонн в бункерном весе, из них более 10,3 миллиона тонн пшеницы и свыше 1,2 миллиона - ячменя. В настоящее время продолжается уборка кукурузы, риса, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, а также овощей, фруктов и винограда, уточняется в сообщении. Также стороны обсудили ситуацию с объектами по переработке твердых коммунальных отходов, которые в регионе рекультивируют в рамках нацпроекта "Экология". В Горячем Ключе и Краснодаре эти работы уже выполнены, продолжаются в Славянске-на-Кубани. Их завершение планируется до конца 2024 года. Также в рамках федеральной программы "Генеральная уборка" ведется рекультивация объекта в геленджикском селе Кабардинка.

https://ria.ru/20240802/kuban-1963735695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, краснодарский край, россия, краснодар, дмитрий патрушев, вениамин кондратьев