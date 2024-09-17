https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html

СК опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева

СК опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 17.09.2024

СК опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева

СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в афере с "освобождением" от уголовной ответственности супругов Блиновских. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:16

2024-09-17T09:16

2024-09-17T10:10

следственный комитет россии (ск рф)

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эльман пашаев

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в афере с "освобождением" от уголовной ответственности супругов Блиновских.Во вторник ведомство сообщило, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве.На коротком видео Пашаеву рядом с домом объясняют, в чем его подозревают, затем заводят в подъезд №4. На экс-адвокате белое поло.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html

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Задержание Эльмана Пашаева СК показал видео с задержанным Эльманом Пашаевым. 2024-09-17T09:16 true PT0M17S

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следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, елена блиновская, эльман пашаев, происшествия, жилье