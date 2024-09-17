https://ria.ru/20240917/pashaev-1973100917.html

Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 17.09.2024

Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:33

2024-09-17T08:33

2024-09-17T08:33

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эльман пашаев

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светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России. Ранее о возбуждении дела на Пашаева сообщил СК РФ в Telegram-канале. Пашаев был задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пашаев в феврале при встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Она отметила, что достигнув договоренности, Пашаев получил от него денежные средства в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240913/arest-1972413227.html

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, алексей блиновский, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)