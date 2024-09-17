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Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 17.09.2024
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08:33 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973100917.html
Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 17.09.2024
Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:33
2024-09-17T08:33
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
алексей блиновский
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России. Ранее о возбуждении дела на Пашаева сообщил СК РФ в Telegram-канале. Пашаев был задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пашаев в феврале при встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Она отметила, что достигнув договоренности, Пашаев получил от него денежные средства в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240913/arest-1972413227.html
https://ria.ru/20240917/imuschestvo-1973089837.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, алексей блиновский, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Алексей Блиновский, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из Уголовного кодекса России.
Ранее о возбуждении дела на Пашаева сообщил СК РФ в Telegram-канале. Пашаев был задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пашаев в феврале при встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Она отметила, что достигнув договоренности, Пашаев получил от него денежные средства в особо крупном размере.
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ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевАлексей БлиновскийСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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